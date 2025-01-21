«Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии

1737410337

сегодня, 00:58

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура АПЛ (3:1).

На 24-й минуте лондонцы вышли вперёд усилиями Тосина Адарабиойо. Мэтт Доэрти на 45+5-й сравнял счёт. На 60-й хозяева поля снова вышли вперёд — мяч забил Марк Кукурелья. Ещё одним голом отметился Нони Мадуеке на 66-й.

«Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии (40 очков). «Вулверхэмптон» идёт 17-м (16 баллов).