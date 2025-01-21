«Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура АПЛ (3:1).
На 24-й минуте лондонцы вышли вперёд усилиями Тосина Адарабиойо. Мэтт Доэрти на 45+5-й сравнял счёт. На 60-й хозяева поля снова вышли вперёд — мяч забил Марк Кукурелья. Ещё одним голом отметился Нони Мадуеке на 66-й.
«Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии (40 очков). «Вулверхэмптон» идёт 17-м (16 баллов).
Всего лишь одна победа и так приятно.
Игра была похоже на предыдущие. Особенно когда волки сравняли счет.
Но после перерыва быстрые два гола решили исход. Вопросы все равно остаются.
Но рад за Чалоба. Мастеровитым стал, чтобы не сглазить.
Мадуеке вроде правильно сделал, команде нужен был гол и он не видел куда летит мяч, есть ли соперник позади итд, все сделал.
Правда отпраздновал как то не очень по товарищески.
В матче с Сити хотел бы увидеть Хусанова. Я рад за него! Удачи ему, но не с синими))
Всего лишь одна победа и так приятно.
Игра была похоже на предыдущие. Особенно когда волки сравняли счет.
Но после перерыва быстрые два гола решили исход. Вопросы все равно остаются.
Но рад за Чалоба. Мастеровитым стал, чтобы не сглазить.
Мадуеке вроде правильно сделал, команде нужен был гол и он не видел куда летит мяч, есть ли соперник позади итд, все сделал.
Правда отпраздновал как то не очень по товарищески.
В матче с Сити хотел бы увидеть Хусанова. Я рад за него! Удачи ему, но не с синими))