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«Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии

сегодня, 00:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура АПЛ (3:1).

На 24-й минуте лондонцы вышли вперёд усилиями Тосина Адарабиойо. Мэтт Доэрти на 45+5-й сравнял счёт. На 60-й хозяева поля снова вышли вперёд — мяч забил Марк Кукурелья. Ещё одним голом отметился Нони Мадуеке на 66-й.

«Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии (40 очков). «Вулверхэмптон» идёт 17-м (16 баллов).

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Все комментарии
cvf292j9pvbe
cvf292j9pvbe
сегодня в 08:41
В победе синих как-то совсем не сомневался
112910415
112910415
сегодня в 08:23
очень нужная победа !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:31
С натягом но главное 3 очка! С победой болел Челси
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:26
"Аристократов" с победой ! "Волки" сражались мужественно ! Победил сильнейший !
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 05:07, ред.
Как убрали со стартового состава Санчо, так сразу победа у Челси.)) Санчо -Балласт))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:02
"Челси" выглядят в этом сезоне значительно сильнее, уже находятся в зоне ЛЧ, а вот "волки" скатились к зоне вылета, превратившись из крепкого середняка в аутсайдера АПЛ
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 03:44
Mosin радует в крайних матчах )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:18
Когда Волки забили, я напрягся...
azkan
azkan
сегодня в 02:08
С первой победой Челси за месяц!
Всего лишь одна победа и так приятно.
Игра была похоже на предыдущие. Особенно когда волки сравняли счет.
Но после перерыва быстрые два гола решили исход. Вопросы все равно остаются.
Но рад за Чалоба. Мастеровитым стал, чтобы не сглазить.
Мадуеке вроде правильно сделал, команде нужен был гол и он не видел куда летит мяч, есть ли соперник позади итд, все сделал.
Правда отпраздновал как то не очень по товарищески.
В матче с Сити хотел бы увидеть Хусанова. Я рад за него! Удачи ему, но не с синими))
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