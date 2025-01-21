Мбаппе: «Была проблема в психологии. Я слишком много думал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями он столкнулся в клубе из Мадрида.
Была проблема в психологии. Я много думал. Очень много. Как сделать это, как двигаться... Когда много думаешь – хуже играешь.
Что касается сборной Франции, то у меня с этим нет никаких проблем. Не могу дождаться, когда вернусь в команду в марте.
Моя любовь к Франции не изменилась. Хочу помочь своей стране выйти на чемпионат мира.
Однако на данный момент я думаю только о «Реале», хочу показывать лучший футбол.
опёки с нервотрёпкой и последствиями! Вариант №1.
...Слова не мальчика,мужчины,взрослеет чел! Вариант №2.
...Приоретет Реала над Сборной дорогого стоит и проявление уважения к национальной команде тоже. Вариант №3.
...В заключении: ...Мбаппе есть, будет и всё опять в его голове и ногах!!!
опёки с нервотрёпкой и последствиями! Вариант №1.
...Слова не мальчика,мужчины,взрослеет чел! Вариант №2.
...Приоретет Реала над Сборной дорогого стоит и проявление уважения к национальной команде тоже. Вариант №3.
...В заключении: ...Мбаппе есть, будет и всё опять в его голове и ногах!!!
"Черепах" сразу прекратил думать, когда в 1-м матче за Реал влупил Аталанте; с Лас Пальмасом он входил в тонус.
Оффсайд сам по себе - условие остановки игры, когда нападающий сыграл неверно. Давай тогда каждый раз из Гвардиола глупого делай, когда он подкат с нарушениями исполняет, иль из Брюйне/ Фодена, когда они позиции в центре раз за разом теряют.
P.S. Таким макаром - из любого в поле дурачка можно слепить.
Так нельзя, чувак. Я канеш., понимаю, - у тебя к Кильке неприязнь, но не так же открыто! ))
"Черепах" сразу прекратил думать, когда в 1-м матче за Реал влупил Аталанте; с Лас Пальмасом он входил в тонус.
Оффсайд сам по себе - условие остановки игры, когда нападающий сыграл неверно. Давай тогда каждый раз из Гвардиола глупого делай, когда он подкат с нарушениями исполняет, иль из Брюйне/ Фодена, когда они позиции в центре раз за разом теряют.
P.S. Таким макаром - из любого в поле дурачка можно слепить.
Так нельзя, чувак. Я канеш., понимаю, - у тебя к Кильке неприязнь, но не так же открыто! ))