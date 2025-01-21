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Мбаппе: «Была проблема в психологии. Я слишком много думал»

вчера, 17:32

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями он столкнулся в клубе из Мадрида.

Была проблема в психологии. Я много думал. Очень много. Как сделать это, как двигаться... Когда много думаешь – хуже играешь.

Что касается сборной Франции, то у меня с этим нет никаких проблем. Не могу дождаться, когда вернусь в команду в марте.

Моя любовь к Франции не изменилась. Хочу помочь своей стране выйти на чемпионат мира.

Однако на данный момент я думаю только о «Реале», хочу показывать лучший футбол.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:13
Про всех))
ABir
ABir
вчера в 22:05
Многие знания - многие печали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
Ты про меня или себя ? )

P.S. Что до меня: я хоть с чёртом в коалицию вступлю, если он принципиально прав.
протон
протон
вчера в 21:58
Мы хоть и ценим умных футболистов. Но я думаю большинство великих вещей футболисты делают на каком то инстинктивном уровне
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:58
Ну хоть в чем-то согласен!))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
"Заливает какую-то дичь. Еще и про любовь к сборной, в которую не поехал. То про любовь к ПСЖ, которых на бабки разводит до сих пор...."


Это да, но это - околофутбол. А его действия в поле - совсем другой разговор.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:53
Ой да ладно тебе....
Заливает какую-то дичь. Еще и про любовь к сборной, в которую не поехал. То про любовь к ПСЖ, которых на бабки разводит до сих пор....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:47, ред.
"Черепах" Барсе гол забил, а думал (не тем местом) Вини и остальные.

"Черепах" сразу прекратил думать, когда в 1-м матче за Реал влупил Аталанте; с Лас Пальмасом он входил в тонус.

Оффсайд сам по себе - условие остановки игры, когда нападающий сыграл неверно. Давай тогда каждый раз из Гвардиола глупого делай, когда он подкат с нарушениями исполняет, иль из Брюйне/ Фодена, когда они позиции в центре раз за разом теряют.

P.S. Таким макаром - из любого в поле дурачка можно слепить.
Так нельзя, чувак. Я канеш., понимаю, - у тебя к Кильке неприязнь, но не так же открыто! ))
pja73bgkaw5r
pja73bgkaw5r
вчера в 19:40
Думать видно это не его, лучше пусть мячик гоняет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:39
Пока все выходили из оффсайда, черепах думал.
Пока проигрывали барсе, черепах думал.
Когда нужно играть с Лас-Пальмасом, черепах прекратил думать
shur
shur
вчера в 19:01, ред.
...противоречия с матерью, скорей всего оторвался от материнской
опёки с нервотрёпкой и последствиями! Вариант №1.
...Слова не мальчика,мужчины,взрослеет чел! Вариант №2.
...Приоретет Реала над Сборной дорогого стоит и проявление уважения к национальной команде тоже. Вариант №3.
...В заключении: ...Мбаппе есть, будет и всё опять в его голове и ногах!!!
ued7ucx8mba5
ued7ucx8mba5
вчера в 18:51, ред.
Я много думал-Как Реал подмять под себя,Бразильцев не подмять-значит от них избавится!Как было сделано в ПСЖ!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 18:51
Расслабился "мыслями" в Швеции.. 🤭
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:47
Горе от ума! Сразу видно, что Мбаппе плохо учился в школе и не читал Грибоедова!
112910415
112910415
вчера в 18:33
теперь совсем думать бросит
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:17
Э, нет, Мбаппе... Думать в футболе тоже надо. Только думать надо быстро.)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:12
Когда много думаешь - хуже играешь...

Вот это он оскорбил своего кумира Криштиану. Тот себя считает лучшим в мире, что согласно Килиану означает отсутствие мыслей в голове. Можно сказать, дураком кумира обозвал. 😐
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:00
Думать меньше,играть лучше !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:54
Тогда и не говори лишнего, и не пропадай в Бресте
Гость
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