Мбаппе: «Была проблема в психологии. Я слишком много думал»

Нападающий «Реала» рассказал, с какими трудностями он столкнулся в клубе из Мадрида.

Была проблема в психологии. Я много думал. Очень много. Как сделать это, как двигаться... Когда много думаешь – хуже играешь.

Что касается сборной Франции, то у меня с этим нет никаких проблем. Не могу дождаться, когда вернусь в команду в марте.

Моя любовь к Франции не изменилась. Хочу помочь своей стране выйти на чемпионат мира.

Однако на данный момент я думаю только о «Реале», хочу показывать лучший футбол.