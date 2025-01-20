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Жозе Моуриньо запустил свой собственный винный бренд

вчера, 18:58

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо запустил свой собственный винный бренд.

61-летний португалец в специальном ролике презентовал красное вино под названием «The Special One» («Особенный»).

Как человек, который ценит точность, качество и совершенство во всех начинаниях, я с гордостью представляю свое собственное вино: «The Special One». Собранное вручную в одном из моих любимых регионов Португалии, это вино отражает дух моей родины и мое неустанное желание наслаждаться каждым моментом в жизни. Независимо от того, празднуете ли вы победу или проводите время с близкими, это вино создано для того, чтобы разделить его с кем-то по-настоящему особенным.

Вино изготовлено из винограда, собранного вручную в португальской долине Дору. Бутылка поставляется в специальном футляре и с этикеткой, на которой изображен силуэт Моуриньо. Стоимость одной бутылки составляет 120 евро, открыт предзаказ.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:52
Хороший маркетинговый ход!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:41
Пополоскать бы гланды...)
А так... По цвету напоминает один в один Портвейн 777, специальное крепкое красное, Амбассадор))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:12
Кстати Жозе ещё добавил бы: лучшее средство чтобы забыть поражения и не спиться )
112910415
112910415
вчера в 19:58
вот отвлекается от основной работы !
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:26
После этого вина на утро уже не помнишь кто кому проиграл )
Futurista
Futurista
вчера в 19:24, ред.
120€?)...однако...почем у вас огурцы солёные?...дайте два!)...
протон
протон
вчера в 19:19
Меня хвалили великое множество раз, и я всегда смущался; я каждый раз чувствовал, что можно было сказать больше.
"Марк Твен "
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:18
Могу только предположить , что это вино и "вставляет" как то по особенному...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:12
Жизнь продолжается... Обыкновенный продолжает утверждать, что он Особенный...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:08, ред.
Именное вино от Жозе Моуриньо под названием "ЖМУР".
allemz
allemz
вчера в 19:05
Вино для ЧСВшников))
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