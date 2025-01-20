Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо запустил свой собственный винный бренд.
61-летний португалец в специальном ролике презентовал красное вино под названием «The Special One» («Особенный»).
Как человек, который ценит точность, качество и совершенство во всех начинаниях, я с гордостью представляю свое собственное вино: «The Special One». Собранное вручную в одном из моих любимых регионов Португалии, это вино отражает дух моей родины и мое неустанное желание наслаждаться каждым моментом в жизни. Независимо от того, празднуете ли вы победу или проводите время с близкими, это вино создано для того, чтобы разделить его с кем-то по-настоящему особенным.
Вино изготовлено из винограда, собранного вручную в португальской долине Дору. Бутылка поставляется в специальном футляре и с этикеткой, на которой изображен силуэт Моуриньо. Стоимость одной бутылки составляет 120 евро, открыт предзаказ.
А так... По цвету напоминает один в один Портвейн 777, специальное крепкое красное, Амбассадор))
А так... По цвету напоминает один в один Портвейн 777, специальное крепкое красное, Амбассадор))
"Марк Твен "
"Марк Твен "