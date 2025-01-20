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Ришарлисон объяснил свой круг почёта после матча с «Эвертоном»

вчера, 14:55
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)3 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Эвертону» в гостевом матче АПЛ (2:3). После финального свистка футболисты «шпор» подошли к трибунам с болельщиками своей команды, чтобы поблагодарить их за поддержку.

Нападающий лондонского клуба Ришарлисон поступил иначе: бразилец пробежал вокруг поля «Гудисон Парк», сняв с себя футболку. Игрок выступал за «ирисок» с 2018 по 2022 год. Свой поступок он объяснил следующим образом:

Меня переполняют эмоции из-за каждого из 83 раз, когда я выходил на это поле. Место, где я играл и забивал больше всего в своей карьере. Сегодня был последний раз. Спасибо, «Гудисон Парк».

Нынешний сезон последний для «Эвертона» на данном стадионе.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:10
Его можно понять! Эвертон неотъемлемая часть его
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:54
Достойно. Не забывает.
EVERTON
EVERTON
вчера в 15:31
Скоро всё наладиться и Эвертон вновь будет бороться за высокие места в английском высшем футболе!
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