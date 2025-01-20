Ришарлисон объяснил свой круг почёта после матча с «Эвертоном»

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вчера, 14:55

«Тоттенхэм» уступил «Эвертону» в гостевом матче АПЛ (2:3). После финального свистка футболисты «шпор» подошли к трибунам с болельщиками своей команды, чтобы поблагодарить их за поддержку.

Нападающий лондонского клуба поступил иначе: бразилец пробежал вокруг поля «Гудисон Парк», сняв с себя футболку. Игрок выступал за «ирисок» с 2018 по 2022 год. Свой поступок он объяснил следующим образом:

Меня переполняют эмоции из-за каждого из 83 раз, когда я выходил на это поле. Место, где я играл и забивал больше всего в своей карьере. Сегодня был последний раз. Спасибо, «Гудисон Парк».

Нынешний сезон последний для «Эвертона» на данном стадионе.