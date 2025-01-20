Рафинья подарил игрокам «Барселоны» золотые смартфоны во время Суперкубка

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вчера, 17:26

По информации источника, перед финалом Суперкубка Испании против «Реала» (5:2) вингер «Барселоны» подарил каждому из партнеров по команде именной позолоченный iPhone с эмблемой клуба, фамилией и игровым номером.

Ранее Рафинья сделал такой же подарок по случаю выигранной премии Golden Boy.

Дизайн смартфонов был разработан компанией I Design Gold, с которой сотрудничает Рафинья.