Рафинья подарил игрокам «Барселоны» золотые смартфоны во время Суперкубка

По информации источника, перед финалом Суперкубка Испании против «Реала» (5:2) вингер «Барселоны» Рафинья подарил каждому из партнеров по команде именной позолоченный iPhone с эмблемой клуба, фамилией и игровым номером.
Ранее Рафинья сделал такой же подарок Ламину Ямалю по случаю выигранной премии Golden Boy.
Дизайн смартфонов был разработан компанией I Design Gold, с которой сотрудничает Рафинья.
....как часто Он бедным бразильским ребятишкам помогает?!?!
....как часто Он бедным бразильским ребятишкам помогает?!?!
Вот это бы показало единение коллектива, что клуб - это семья. А то, что у пары десятков миллионеров стало больше на несколько тысяч долларов, так для них это ценность особую не представляет.
Вот это бы показало единение коллектива, что клуб - это семья. А то, что у пары десятков миллионеров стало больше на несколько тысяч долларов, так для них это ценность особую не представляет.