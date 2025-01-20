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Рафинья подарил игрокам «Барселоны» золотые смартфоны во время Суперкубка

вчера, 17:26

По информации источника, перед финалом Суперкубка Испании против «Реала» (5:2) вингер «Барселоны» Рафинья подарил каждому из партнеров по команде именной позолоченный iPhone с эмблемой клуба, фамилией и игровым номером.

Ранее Рафинья сделал такой же подарок Ламину Ямалю по случаю выигранной премии Golden Boy.

Дизайн смартфонов был разработан компанией I Design Gold, с которой сотрудничает Рафинья.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:28
мелкий сувенир
протон
протон
вчера в 18:48
Лапорта уже попросил их вернуть?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:07
Мне кажется, Рафинья хотел как лучше, а вышло, как вышло. А ведь на эти бесполезно потраченные деньги он мог бы купить медикаменты, продукты питания, предметы первой необходимости и отправить их гуманитарным путём в Африку или в Сектор Газа. Вот это был бы поступок.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:57
Показуха. Некий клуб избранных. На эти деньги мог сделать менее дорогие подарки работникам клуба- врачам, поварам, водителям, уборщикам...
Вот это бы показало единение коллектива, что клуб - это семья. А то, что у пары десятков миллионеров стало больше на несколько тысяч долларов, так для них это ценность особую не представляет.
shur
shur
вчера в 17:55
....панты,деньги,роскошь! Надо в налоговую Порту -алегри позвонить!
....как часто Он бедным бразильским ребятишкам помогает?!?!
gs6r4n3jpde9
gs6r4n3jpde9
вчера в 17:29
Этот жест от Рафиньи демонстрирует его щедрость и стремление укрепить командный дух. Подарки такого рода, безусловно, поднимают настроение и создают особую атмосферу внутри коллектива. Особенно приятно видеть, что он делает это не впервые, ранее отметив успех своего товарища по команде Ламина Ямаля.
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