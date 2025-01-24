Николич: «Ищем усиление за счёт внутренних ресурсов»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос об усилении команды.
Пока у нас нет усиления. Молодые ребята прогрессируют. Мы делали ставку на своих футболистов, ищем усиление за счет внутренних ресурсов: Жемалетдинов, Койта, Шуманский. Те игроки, которые не играли много в первой части сезона. Пока они правильно пользуются своим шансом. Посмотрим, как будет в будущем.
Больше всего рад за Глебова: очень уж шустрый и техничный парень. Ну что паровоз. не пожалели что убрали Николича?
Больше всего рад за Глебова: очень уж шустрый и техничный парень. Ну что паровоз. не пожалели что убрали Николича?