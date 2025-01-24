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Николич: «Ищем усиление за счёт внутренних ресурсов»

сегодня, 08:31

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос об усилении команды.

Пока у нас нет усиления. Молодые ребята прогрессируют. Мы делали ставку на своих футболистов, ищем усиление за счет внутренних ресурсов: Жемалетдинов, Койта, Шуманский. Те игроки, которые не играли много в первой части сезона. Пока они правильно пользуются своим шансом. Посмотрим, как будет в будущем.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 16:59
Давно назревшее решение. Вместо бесконечных аренд, использовать свою молодёжь по полной.
протон
протон
сегодня в 15:30
Вот это правильный подход, верный взгляд тренера на ситуацию. Посмотрим как получится.
Больше всего рад за Глебова: очень уж шустрый и техничный парень. Ну что паровоз. не пожалели что убрали Николича?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:53
Лучший из молодых это Глебов. А другие для глубины состава
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:33
Бог в помощь, удачи.
112910415
112910415
сегодня в 10:44
а внутренние ресурсы не велики (
lotsman
lotsman
сегодня в 10:35
Правильно, своих надо искать. Когда на поле прогрессируют свои ребята и болеть за команду намного приятней.
cd7mgkejdxau
cd7mgkejdxau
сегодня в 09:47
Берите пример с Локомотива
Wasilet
Wasilet
сегодня в 09:09
Были бы еще эти ресурсы.
4d6528d3buph
4d6528d3buph
сегодня в 09:04
Похоже на пустословие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:55
Бразильцы по дешёвке своих не продают, приходится выкручиваться местными аборигенами...
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