Николич: «Ищем усиление за счёт внутренних ресурсов»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос об усилении команды.

Пока у нас нет усиления. Молодые ребята прогрессируют. Мы делали ставку на своих футболистов, ищем усиление за счет внутренних ресурсов: Жемалетдинов, Койта, Шуманский. Те игроки, которые не играли много в первой части сезона. Пока они правильно пользуются своим шансом. Посмотрим, как будет в будущем.