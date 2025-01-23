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Сарвели: «Выводы из неудач сделаны, и мы готовы выступить лучше»

вчера, 11:21

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели подвёл итоги первой части сезона и выразил уверенность в том, что весной команда выступит лучше.

Хочется как можно выше забраться. У нас есть все шансы на это. Главное, хорошо провести вторую часть сезона. До зимней паузы мы показали, что можем бороться за высокие места. Теперь важно качественно провести зимние сборы, подготовиться к возобновлению чемпионата и Кубка России. Думаю, мы способны на многое.

У нас был разговор в команде после окончания первой части сезона. Думаю, не стоит рассказывать, о чём мы говорили внутри коллектива. Но могу сказать, что выводы из тех неудач были сделаны, и мы готовы весной выступить лучше. Во всяком случае, видим, что можем это сделать. И хотим закончить чемпионат как можно выше.

Думаю, можно быть довольными тем, как прошли первую часть сезона. Потеряв нескольких лидеров в межсезонье, мы показали хороший результат, держимся в лидирующей группе чемпионата, отстаём всего на четыре очка от первого места. Да, всегда хочется большего. Хотелось и в РПЛ лучше выступить, и в Кубке России пройти дальше в «Пути РПЛ» — жаль, что проиграли по пенальти «Динамо», хотя могли по итогам двух матчей победить соперника. Но главное, что в обоих турнирах ещё ничего не потеряно. Можем и в чемпионате подняться выше, и в Кубке далеко пройти через «Путь регионов». Поэтому готовимся к весне и сделаем всё возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.

Думаю, ничего не надо принципиально менять в игре и подготовке на весну. Разумеется, определённые коррективы нужны, чтобы избежать тех потерь очков, что были до зимней паузы. Но в целом у нас хорошая команда, мы показывали качественный футбол в большинстве матчей этого сезона. Надо всё это развивать, и тогда успех придёт.

Напомним, после восемнадцати туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 2024 год «красно-зелёные» закончили на серии из четырёх матчей без побед (с учётом Кубка России).

В первой игре 2025 года «Локомотив» уступил «Шанхай Порт» (1:2).

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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:24
Ну , что ж есть возможность весной удостовериться в правильности уверенности Сарвели.
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