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Александр Мостовой: «В Европе никто бы не купил Клаудиньо за 20 млн евро»

вчера, 21:48

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал сумму трансфера полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд».

20 миллионов евро за Клаудиньо? Ничего себе! Конечно, сумма удивляет. Сейчас рынок хороший, есть возможности для сбыта. Есть Катар, есть Саудовская Аравия, есть Китай. Но Китай сегодня немножко похуже. Если бы меня спросили: «Купил бы кто-нибудь в Европе Клаудиньо за 20 миллионов евро?». Конечно, я бы сказал — нет. А Катар — пожалуйста. «Зенит» хорошо сработал, они использовали рынок, где потраченные деньги можно отбить.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:44
Стоимость на transfermarkt: 17 млн € (23.01.2025) .
А вот цена Мостового как эксперта, пара тысяч деревянных...
77wuag6k4sks
77wuag6k4sks
вчера в 23:10
Саня всё знает,он бывалый
lotsman
lotsman
вчера в 22:40
А Клаудиньо в Европу и не собирался.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:11
Опять Мостовой заговорил, а я грешным делом подумал, что он уже угомонился. Лучше бы нашёл постоянную работу, и не обязательно тренером. Судя по всему тренер в нём закончился, так и не начавшись.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:51
В Европе точно ни кто бы не купил.
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