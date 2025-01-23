Александр Мостовой: «В Европе никто бы не купил Клаудиньо за 20 млн евро»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал сумму трансфера полузащитника из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд».

20 миллионов евро за Клаудиньо? Ничего себе! Конечно, сумма удивляет. Сейчас рынок хороший, есть возможности для сбыта. Есть Катар, есть Саудовская Аравия, есть Китай. Но Китай сегодня немножко похуже. Если бы меня спросили: «Купил бы кто-нибудь в Европе Клаудиньо за 20 миллионов евро?». Конечно, я бы сказал — нет. А Катар — пожалуйста. «Зенит» хорошо сработал, они использовали рынок, где потраченные деньги можно отбить.