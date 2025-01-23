Агент Бителло: «Мы не делали ничего без ведома „Динамо“»

Агент Майкел Портела, представляющий интересы атакующего полузащитника московского «Динамо» , отреагировал на решение «бело-голубых» направить письма в бразильские клубы с призывом не вести переговоров с 25-летним футболистом.

Опубликованную информацию мы с футболистом восприняли с удивлением. Об интересе крупнейших мировых клубов к Бителло известно всем сторонам настолько, что мы уже получили многочисленные ответы на различные предложения, направленные в «Динамо» мной и официальными представителями заинтересованных клубов. Обмен электронными письмами, а также документами с предложениями и встречными предложениями доказывают причастность «Динамо» ко всему, что происходит с Бителло на рынке. Следовательно, клубу и его руководству всегда было известно, где, когда и что делал игрок. Подчёркиваю, ни с моей стороны, ни со стороны Бителло нет никаких действий, о которых не было бы известно клубу, с которым у нас заключён контракт. Я глубоко сожалею о таком отношении, и оно будет рассмотрено в соответствующей сфере.