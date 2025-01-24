Президент «Барселоны» выдвинул условие игрокам с истекающими контрактами

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта продолжает искать решение в ситуации с полузащитником Френки де Йонгом, контракт которого заканчивается в 2026 году. На данный момент он не согласился на его продление, переговоры зашли в тупик.
По информации источника, если в ближайшие месяцы не будет никаких подвижек, этот сезон может стать последним, когда нидерландец играет за каталонский клуб.
Лапорта дал ясно понять, что ни один игрок, у которого заканчивается контракт в том же сезоне, не начнет тренироваться с командой следующим летом. Подчеркивается, что есть «красная линия», которую он не желает переходить.
Контракты Пабло Торре, Игнасио Пеньи и Эрика Гарсии также закончатся в 2026 году. Однако президент не считает, что из-за этого могут возникнуть конфликты, как и в случае с Френки.
это было в 2021.
тогда Пике, Бускетс, Альба, Френки де Йонг согласились. так как Лапорта обещал выплатить урезанную сумму потом.
там выросла зарплата Френки до 37 млн\.
из списка все ушли из Барсы. Остался ФДЙ.
теперь его спросят согласится на новый контракт резко снижением з\п.
да. голландец не заслужил таких денег.
но Барса сама предложила. теперь вот не знают, как выкрутится.
хотят оставить Френки в команде, но чтоб играл за меньшую сумму.
а голландец не думает так))
это было в 2021.
тогда Пике, Бускетс, Альба, Френки де Йонг согласились. так как Лапорта обещал выплатить урезанную сумму потом.
там выросла зарплата Френки до 37 млн\.
из списка все ушли из Барсы. Остался ФДЙ.
теперь его спросят согласится на новый контракт резко снижением з\п.
да. голландец не заслужил таких денег.
но Барса сама предложила. теперь вот не знают, как выкрутится.
хотят оставить Френки в команде, но чтоб играл за меньшую сумму.
а голландец не думает так))