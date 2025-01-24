Президент «Барселоны» выдвинул условие игрокам с истекающими контрактами

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вчера, 17:15

Президент «Барселоны» продолжает искать решение в ситуации с полузащитником , контракт которого заканчивается в 2026 году. На данный момент он не согласился на его продление, переговоры зашли в тупик.

По информации источника, если в ближайшие месяцы не будет никаких подвижек, этот сезон может стать последним, когда нидерландец играет за каталонский клуб.

Лапорта дал ясно понять, что ни один игрок, у которого заканчивается контракт в том же сезоне, не начнет тренироваться с командой следующим летом. Подчеркивается, что есть «красная линия», которую он не желает переходить.

Контракты , и также закончатся в 2026 году. Однако президент не считает, что из-за этого могут возникнуть конфликты, как и в случае с Френки.