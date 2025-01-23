«Барселона» примет решение о продлении контракта с Рафиньей в конце сезона

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вчера, 22:13

Руководство «Барселоны» примет решение о пролонгации трудового соглашения с 28-летним вингером Рафиньей в течение 2025 года. Действующий контракт бразильского футболиста рассчитан до 30 июля 2027 года.

По информации источника, боссы каталонского клуба называют нынешний сезон в качестве определяющего для будущего Рафиньи. Сам футболист испытывает сильное желание остаться в «Барселоне».

Подчёркивается, что руководство «сине-гранатовых» планирует урегулировать ситуацию с контрактом Рафиньи после пролонгации трудовых соглашений с Педри, Гави, Ламином Ямалем и Рональдом Араухо.