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«Барселона» примет решение о продлении контракта с Рафиньей в конце сезона

вчера, 22:13

Руководство «Барселоны» примет решение о пролонгации трудового соглашения с 28-летним вингером Рафиньей в течение 2025 года. Действующий контракт бразильского футболиста рассчитан до 30 июля 2027 года.

По информации источника, боссы каталонского клуба называют нынешний сезон в качестве определяющего для будущего Рафиньи. Сам футболист испытывает сильное желание остаться в «Барселоне».

Подчёркивается, что руководство «сине-гранатовых» планирует урегулировать ситуацию с контрактом Рафиньи после пролонгации трудовых соглашений с Педри, Гави, Ламином Ямалем и Рональдом Араухо.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:33
Что бы Рафинья ни говорил, но в первую очередь он будет думать о деньгах. Месси тоже клялся в вечной любви к Барселоне, но при этом доил её как корову. Это из-за
аппетита Лионеля клуб влез в огромные долги. Хочется ещё раз наступить на эти грабли? Впрочем, может Рафинья и не такой...
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:30
Главное не затянуть продление
Гость
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