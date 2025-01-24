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«Торпедо» продлило контракты с Рогановичем и Чуричем

вчера, 13:26

«Торпедо» продлило контракты до июня 2027 года с защитником Бояном Рогановичем и полузащитником Марио Чуричем.

Роганович присоединился к «чёрно-белым» в сентябре 2022 года. В активе футболиста 2 забитых мяча и 6 результативных передач в 49 матчах. Чурич выступает за «Торпедо» также с сентября 2022 года. За это время он провёл 67 матчей, в которых забил 3 мяча и 4 раза ассистировал партнёрам по команде.

Напомним, после двадцати одного утра «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее состав московского клуба пополнил колумбийский полузащитник.

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