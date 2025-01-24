Немецкий футбольный союз продлил контракт с Нагельсманом

Тренер продлил контракт со сборной Германии до лета 2028 года. Таким образом, 37-летний специалист будет руководить «Бундестим» и на чемпионате Европы в Великобритании и Ирландии. Наблюдательный совет и собрание акционеров на совместном заседании единогласно поддержали предложение президента Немецкого футбольного союза ( DFB ) Бернда Нойендорфа продлить контракт с Нагельсманном. Сам специалист высказался по данному поводу:

В сентябре 2023 года, когда я пришёл в DFB , я не мог себе представить, что буду тренером сборной Германии после домашнего чемпионата Европы. Нашей главной целью был успешный турнир. Но в то время я и представить себе не мог, что национальная сборная значит для жителей Германии. Сколько сердец она затронула. Эта замечательная обратная связь, которую мы все, не только я, получаем каждый день, показывает нам, что наш общий путь правильный. И он ещё не закончился. Мы все вместе — болельщики, команда и тренерский штаб — создали то, что хотим успешно развивать и сейчас. Мы хотим выигрывать титулы вместе.