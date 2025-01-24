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Немецкий футбольный союз продлил контракт с Нагельсманом

вчера, 13:18

Тренер Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до лета 2028 года. Таким образом, 37-летний специалист будет руководить «Бундестим» и на чемпионате Европы в Великобритании и Ирландии. Наблюдательный совет и собрание акционеров на совместном заседании единогласно поддержали предложение президента Немецкого футбольного союза (DFB) Бернда Нойендорфа продлить контракт с Нагельсманном. Сам специалист высказался по данному поводу:

В сентябре 2023 года, когда я пришёл в DFB, я не мог себе представить, что буду тренером сборной Германии после домашнего чемпионата Европы. Нашей главной целью был успешный турнир. Но в то время я и представить себе не мог, что национальная сборная значит для жителей Германии. Сколько сердец она затронула. Эта замечательная обратная связь, которую мы все, не только я, получаем каждый день, показывает нам, что наш общий путь правильный. И он ещё не закончился. Мы все вместе — болельщики, команда и тренерский штаб — создали то, что хотим успешно развивать и сейчас. Мы хотим выигрывать титулы вместе.

Ранее стало известно имя нового главного тренера сборной Бельгии.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:30
Я во времена царя гороха не лезу. Это добротная сборная. Но успешной ее назвать не могу. Успешные я перечислил. Клиники результатов звездных сборных - как в случае голландцев и англичан - у немцев и правда нет. Ведь они к своим редким победам частенько в финал-полуфинал выходили, в отличие от тех же испанцев, которые или первые, или грязь из под ногтей - за искл евро 2021.
shur
shur ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:29
....Приветствую, сборная Германии является одной из самых успешных национальных команд в мире, завоевав золото на четырёх чемпионатах мира (1954, 1974, 1990, 2014) и трёх чемпионатах Европы (1972, 1980, 1996)" .....Для меня самый пик совершенства командной игры,унизительное наказание
бразильцев под аккомпанемент рыданий Давида Луисы.....!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:19
Смотрю футбик с 96.за это время франция выиграла трижды, испанцы и вовсе 4 раза, бразильцы тоже раза четыре выиграли если не ошибаюсь, аргентинцы трижды. Авот за немцев - 2 топ-турнира. Столько же у Итальянцев, чилийцев.
shur
shur
вчера в 14:04
...чудак человек, Я скромный пенсионер, москвич и то прекрасно
знаю как относятся немцы к футболу! Традиции, достижения,
команды,тренеры,игроки,соревнования и просто любовь к футболу,не побоюсь сказать национальная гордость Германии!
Без Немецкой Сборной любой турнир блеклый!!!
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