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«Манчестер Юнайтед» планирует подписать молодого игрока «Арсенала»

сегодня, 12:53

Защитник «Арсенала» Эйден Хевен привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» и «Айнтрахт» также претендуют на футболиста, «канониры» предложили игроку новый контракт.

В МЮ уверены в успешности завершения сделки, Хевен присутствовал на матче команды с «Рейнджерс» в Лиге Европы (2:1).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:47
Ну и нахрена он им?
Они же Йоро только что выгрызли у Реала. У них пара из 18-летних в центре защиты, чтоле, планируется? А де Лигта они зачем брали?
Похоже, Ретклиффа Боули покусал. Ковровые закупки. Скоро и на траффорде не хватит места в раздевалках.
Вещий
Вещий
сегодня в 15:24
Такой и самим канонирам нужен... пусть остается в Арсенале
Гость
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