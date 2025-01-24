«Манчестер Юнайтед» планирует подписать молодого игрока «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Эйден Хевен привлек внимание «Манчестер Юнайтед».
«Барселона» и «Айнтрахт» также претендуют на футболиста, «канониры» предложили игроку новый контракт.
В МЮ уверены в успешности завершения сделки, Хевен присутствовал на матче команды с «Рейнджерс» в Лиге Европы (2:1).
Они же Йоро только что выгрызли у Реала. У них пара из 18-летних в центре защиты, чтоле, планируется? А де Лигта они зачем брали?
Похоже, Ретклиффа Боули покусал. Ковровые закупки. Скоро и на траффорде не хватит места в раздевалках.
Они же Йоро только что выгрызли у Реала. У них пара из 18-летних в центре защиты, чтоле, планируется? А де Лигта они зачем брали?
Похоже, Ретклиффа Боули покусал. Ковровые закупки. Скоро и на траффорде не хватит места в раздевалках.