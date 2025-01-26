Полузащитник «Ахмата» Камило не приехал на сборы и хочет покинуть клуб

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вчера, 15:38

Полузащитник «Ахмата» до сих пор не прибыл на сборы команды в Турции.

По информации источника, футболист намерен перейти в один из клубов испанской Сегунды. В связи с этим «Ахмат» уже начал поиск опорного хавбека на замену бразильцу.

Ранее полузащитник «Динамо» также не смог вовремя присоединиться к команде, но сейчас вернулся в расположение клуба.