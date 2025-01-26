Полузащитник «Ахмата» Камило не приехал на сборы и хочет покинуть клуб

Полузащитник «Ахмата» Камило до сих пор не прибыл на сборы команды в Турции.
По информации источника, футболист намерен перейти в один из клубов испанской Сегунды. В связи с этим «Ахмат» уже начал поиск опорного хавбека на замену бразильцу.
Ранее полузащитник «Динамо» Бителло также не смог вовремя присоединиться к команде, но сейчас вернулся в расположение клуба.
Кроме того, на сборах отсутствуют полузащитник ЦСКА Виктор Мендес, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, и нападающий «Оренбурга» Жорди Томпсон.