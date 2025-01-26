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Полузащитник «Ахмата» Камило не приехал на сборы и хочет покинуть клуб

вчера, 15:38

Полузащитник «Ахмата» Камило до сих пор не прибыл на сборы команды в Турции.

По информации источника, футболист намерен перейти в один из клубов испанской Сегунды. В связи с этим «Ахмат» уже начал поиск опорного хавбека на замену бразильцу.

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло также не смог вовремя присоединиться к команде, но сейчас вернулся в расположение клуба.

Кроме того, на сборах отсутствуют полузащитник ЦСКА Виктор Мендес, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, и нападающий «Оренбурга» Жорди Томпсон.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:40
Мало ли,что он хочет,есть контракт.
z6va66msexd5
z6va66msexd5
вчера в 17:08
Еще один бразилец решил смытся, ненадежные товарищи.
adekvat
adekvat
вчера в 16:29
Наказать хлопцев надо хорошо, что бы другим не повадно было.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:21
После этого варианты Вам подберёт hh.ru. 🙂
Baggio R.
Baggio R. ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:13
У нас много команд?! Население Англии чуть ли не в три раза меньше, чем в России. Про территорию вообще молчу. При этом там 140 индивидуальных лиг и более 480 дивизионов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:04
Да и пошёл он на хутор , бабочек ловить.
112910415
112910415
вчера в 16:02
легионеры испортились ... один другого лучше
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:55
Что мы упёрлись в этих гастарбайтеров из Южной Америки? Они все склонны к нарушениям контрактных обязательств. Пора вводить жёсткий лимит на иностранных игроков - не более трёх на поле одновременно. Кстати, у наших скаутов будет меньше возможностей завышать стоимость игроков оттуда и класть разницу себе в карман. Если в России не хватает своих игроков, нужно сократить количество команд, а их много сейчас, слишком много... От этого страдает качество футбола.
протон
протон
вчера в 15:48
Тоже завтра не пойду на работу, скажу, что хочу в Испанию, надеюсь работодатель подберёт мне варианты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:44
Не хорошая тенденция пошла со стороны легионеров.
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