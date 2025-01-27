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Андрей Сантос стал жертвой ограбления во время матча с «Лиллем»

сегодня, 10:07
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур2 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Полузащитник «Челси», находящийся в аренде в «Страсбуре», Андрей Сантос был ограблен во время матча 19-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) в субботу вечером, в котором игрок отличился забитым мячом. Через несколько мгновений после произошедшего бразилец опубликовал, а затем удалил в социальной сети пост, в котором предлагал грабителям вернуть украденные вещи в течение 24 часов.

Согласно источникам в полиции, дом 20-летнего бразильца действительно подвергся ограблению. Сообщается, что дверь его квартиры была взломана и похитители воспользовались его отсутствием, чтобы украсть драгоценности и ценные вещи. Ущерб оценивается примерно в 500 тысяч евро.

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