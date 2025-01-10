Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Дети избили сверстника в футбольной секции по указанию тренера

вчера, 12:48

Дети избили ребёнка в футбольной секции в Набережных Челнах.

По информации источника, тренер Руслан Хайруллин натравил детей на мальчика. Как считают родители, он специально спровоцировал детей и склонил их к избиению одного из дошкольников за провинность. Дети начали избивать толпой лежащего ребёнка руками и ногами. После инцидента договор аренды между детским садом и секцией был расторгнут, а занятия прекратились.

Отмечается, что руководитель клуба якобы урегулировал конфликт с родителями избитого ребёнка. Мама пострадавшего Яна узнала о случившемся, когда увидела синяки у сына и рассказала, что это было второе занятие с этим тренером:

Ребёнок сказал, что устал, лёг на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика.

Как сообщила женщина, Хайруллин свою вину отрицал и назвал её сумасшедшей:

Сказал, чтобы я это ещё доказала. А когда я сказала про запись, он ответил: «Ну там же нет звука».

Яна добавила, что тренер был уволен в тот же день. К руководству детсада и спортшколе у неё претензий нет. Кто опубликовал в интернете видео инцидента, она не знает.

По последней информации, органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «халатность». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Конте не пришёл на послематчевую пресс-конференцию из-за смерти болельщика
05 января
Хакеры взломали сайт бразильского клуба и «оформили» трансфер Неймара
04 января Фото
Аккаунт Джуда Беллингема подвергся взлому
30 декабря 2024
Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО
30 декабря 2024
СлухиГлушакова задержали за вождение в нетрезвом состоянии
27 декабря 2024
Голкипер клуба английской нон-лиги погиб после нападения в прошлые выходные
20 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:05
Тренер — откровенный психопат! Очевидно, что он получает удовольствие от избиения. Надеюсь, карма его быстро настигнет.
Squirrel96
Squirrel96 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:01
Спасибо, исправлено.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:48
После инцидента договор аренды между датским садом и секцией был расторгнут, а занятия прекратились.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1397476 10.01.2025

Не знал, что в Набережных Челнах есть дАтский садик, там что датские дети из Дании?
Скорее всего ошибка.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:18
Сначала подумал, что тренера Роман зовут...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 13:35
Это статья!
Futurista
Futurista
вчера в 13:34
Наказать мерзавца...и тех кто его к детям допустил тоже...
sihafazatron
sihafazatron ответ Tex (раскрыть)
вчера в 13:32
    Tex
    Tex
    вчера в 13:26
      shur
      shur
      вчера в 13:25
      ...
      ...а говорят в кино,как в жизни...????!!!!
      lotsman
      lotsman
      вчера в 13:14
      Если это правда, то этого тренера надо сажать и надолго.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 12:51
      Если факты подтвердятся - виновные должны быть наказаны.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       