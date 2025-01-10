Дети избили сверстника в футбольной секции по указанию тренера

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вчера, 12:48

Дети избили ребёнка в футбольной секции в Набережных Челнах.

По информации источника, тренер Руслан Хайруллин натравил детей на мальчика. Как считают родители, он специально спровоцировал детей и склонил их к избиению одного из дошкольников за провинность. Дети начали избивать толпой лежащего ребёнка руками и ногами. После инцидента договор аренды между детским садом и секцией был расторгнут, а занятия прекратились.

Отмечается, что руководитель клуба якобы урегулировал конфликт с родителями избитого ребёнка. Мама пострадавшего Яна узнала о случившемся, когда увидела синяки у сына и рассказала, что это было второе занятие с этим тренером:

Ребёнок сказал, что устал, лёг на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика.

Как сообщила женщина, Хайруллин свою вину отрицал и назвал её сумасшедшей:

Сказал, чтобы я это ещё доказала. А когда я сказала про запись, он ответил: «Ну там же нет звука».

Яна добавила, что тренер был уволен в тот же день. К руководству детсада и спортшколе у неё претензий нет. Кто опубликовал в интернете видео инцидента, она не знает.

По последней информации, органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «халатность». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.