Стычка фанатов «Лацио» и «Реала Сосьедад» закончилась ножевыми ранениями

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вчера, 15:50

Как минимум трое фанатов «Реала Сосьедад» получили ножевые ранения во время столкновений с ультрас «Лацио» в Риме. Напомним, сегодня команды сыграют между собой в рамках Лиги Европы.

Как сообщается, драка произошла ранним утром на улице Леонина в Риме возле паба Finnegan's, где около 80 ультрас «Лацио» из группы Ultras Lazio, входящей в «Курву Норд», напали на фанатов из так называемой «Фирмы RS». В ходе жестокой стычки использовались подручные предметы, стулья, а также запускались файеры.

Через несколько минут участники драки со стороны «Сосьедада» покинули место происшествия, но трое из них были доставлены в больницу для оказания неотложной помощи после полученных ножевых ранений. По последним данным, никто из троих не получил травм, угрожающих жизни, но двое получили серьёзные ранения. Официальное число пострадавших — трое, однако по неофициальным данным, на самом деле ножевые ранения получили девять фанатов «Реала Сосьедад».

После прибытия полиции ультрас «Лацио» также скрылись с места происшествия, но у некоторых из задержанных, которые не успели скрыться, было обнаружено различное оружие (молотки, ножи, цепи и монтировки). На данный момент полицейские просматривают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личности преступников.

Это не первый случай столкновения фанатов в Лиге Европы в этом сезоне. Фанаты «Атлетика» подверглись нападению ультрас «Ромы», а в сентябре произошли жестокие столкновения с участием фанатов «Андерлехта».