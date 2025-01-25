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Крыша стадиона «Рейнджерс» пострадала из-за ветра

сегодня, 12:57

Крыша стадиона «Айброкс», на котором домашние матчи проводит «Рейнджерс» из Глазго, пострадала из-за сильного ветра.

На территории Великобритании и Ирландии зафиксирован шторм Эовин, вызывающий хаос и разрушения. Стоит отметить, что данная арена в нынешнем сезоне прошла через реконструкцию, сейчас сооружение снова нуждается в ремонте.

Ближайший матч «Рейнджерс» проведут в гостях против «Данди Юнайтед». Сохраняется риск переноса других поединков тура.

Крыша стадиона «Рейнджерс» пострадала из-за ветра

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:00
Хлипкие какие то крыши пошли - не то , что у нас в 90х...)))
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 13:24
Деньги есть, отремонтируют!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:14, ред.
Сказку про Наф Нафа им мамка не читала...

Хоть одно сооружение из Средневековья пострадало в Глазго ?! Предки явно были поумнее - знали на чём экономить нельзя.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:13
Еще бы скорость ветра достигала 50 км.час ... не мудрено что такое случилось...
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