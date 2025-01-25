Крыша стадиона «Рейнджерс» пострадала из-за ветра

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сегодня, 12:57

Крыша стадиона «Айброкс», на котором домашние матчи проводит «Рейнджерс» из Глазго, пострадала из-за сильного ветра.

На территории Великобритании и Ирландии зафиксирован шторм Эовин, вызывающий хаос и разрушения. Стоит отметить, что данная арена в нынешнем сезоне прошла через реконструкцию, сейчас сооружение снова нуждается в ремонте.

Ближайший матч «Рейнджерс» проведут в гостях против «Данди Юнайтед». Сохраняется риск переноса других поединков тура.