Конте не пришёл на послематчевую пресс-конференцию из-за смерти болельщика

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сегодня, 09:40

Главный тренер «Наполи» не присутствовал на пресс-конференции после победы над «Фиорентиной» в матче Серии А из-за смерти юного болельщика неаполитанской команды.

Об этом сообщил помощник специалиста , его слова приводит источник со ссылкой на DAZN.