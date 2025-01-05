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Конте не пришёл на послематчевую пресс-конференцию из-за смерти болельщика

сегодня, 09:40
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 3Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте не присутствовал на пресс-конференции после победы над «Фиорентиной» в матче Серии А из-за смерти юного болельщика неаполитанской команды.

Об этом сообщил помощник специалиста Кристиан Стеллини, его слова приводит источник со ссылкой на DAZN.

Мы очень рады победе, но сегодня мы получили тяжёлый удар, потому что потеряли очень близкого для «Наполи» человека. Ребёнка, который был болен и которому мы старались подарить минуты радости, и который дал нам столько сил. Тренер не захотел прийти, чтобы выступить. Мы выражаем соболезнования семье и всем детям, которые страдают.

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