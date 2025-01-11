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Звёздный футболист АПЛ был арестован во время тренировки

вчера, 10:43

Звёздный игрок АПЛ был арестован во время утренней тренировки своей команды. Его подозревали в записи видео сексуального характера без согласия партнёрши. Сообщается, что одноклубники футболиста изначально подумали, что это розыгрыш. Полиция допрашивала данного игрока в течении шести часов. Его телефоны были проверены на наличие видеозаписи, о которой говорилось ранее. Позже футболист был отпущен и вернулся к тренировкам с командой. Сегодня он сможет принять участие в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Полиция сообщила, что ими был арестован 20-летний мужчина по подозрению в вуайеризме. Однако после его допроса и осмотра личных вещей было решено не предпринимать дальнейших действий из-за недостаточности улик. По данным английской прессы, полицейские начали действовать после того, как женщина обвинила футболиста в том, что он тайно снимал их секс, несмотря на то, что она якобы просила его не делать этого. Она рассказала друзьям, что чувствовала себя оскорблённой и униженной, когда он сказал ей собирать вещи через несколько минут после того, как они покинули постель.

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Перевод с thesun.co.uk
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Датак
Датак
вчера в 15:07
Пора таких "девушек" самих привлекать за клевету и осквернение
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 13:53
Звездный футболист это.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:46
Только не МанСити или Брентфорд)))) плохо что молодые звёздочки так дурно воспитаны))) так легко попадают ловушки вымлгательниц
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:12
Кто этот самЭц?!.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:07
В клубе Бензема пополнение. 😏
Вещий
Вещий
вчера в 11:07
Похоже кто то хотел срубить с него бабла... не иначе.
sihafazatron
sihafazatron ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:46
В конце написано, что могло ее расстроить))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:45
Обиженка ещё одна бабла захотела?
lotsman
lotsman
вчера в 10:45
Чем то обидел женщину она на него и капнула.)
Гость
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