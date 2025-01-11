Звёздный футболист АПЛ был арестован во время тренировки

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вчера, 10:43

Звёздный игрок АПЛ был арестован во время утренней тренировки своей команды. Его подозревали в записи видео сексуального характера без согласия партнёрши. Сообщается, что одноклубники футболиста изначально подумали, что это розыгрыш. Полиция допрашивала данного игрока в течении шести часов. Его телефоны были проверены на наличие видеозаписи, о которой говорилось ранее. Позже футболист был отпущен и вернулся к тренировкам с командой. Сегодня он сможет принять участие в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Полиция сообщила, что ими был арестован 20-летний мужчина по подозрению в вуайеризме. Однако после его допроса и осмотра личных вещей было решено не предпринимать дальнейших действий из-за недостаточности улик. По данным английской прессы, полицейские начали действовать после того, как женщина обвинила футболиста в том, что он тайно снимал их секс, несмотря на то, что она якобы просила его не делать этого. Она рассказала друзьям, что чувствовала себя оскорблённой и униженной, когда он сказал ей собирать вещи через несколько минут после того, как они покинули постель.