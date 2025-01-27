В «Ахмате» подвели итоги первого сбора

Главный тренер «Ахмата» подвёл итоги первого учебно-тренировочного сбора.

Согласно нашему плану, задачи первого сбора выполнены примерно на 80-85%. Если уже брать внутренние ощущения, то ребята провели хорошую работу. К сожалению, у нас матч [со «Славией»] сорвался. Возможно, это и к лучшему – нам не хватало ресурсов на эту контрольную игру. В последний день сбора, после отмены матча, провели хороший объём силовой работы в спокойном режиме, без травм и не суетясь.

Есть, конечно, маленькие нюансы: кое-что не сделали, но мы это восполним. На выходные мы дали ребятам задание. К примеру, 25-го числа у них была силовая, специфическая работа, которую на базе выполнили Луна, Руис Диас и Камилов, а остальные – сделали у себя дома.

Контрольные матчи у нас были с хорошими командами – с шестым и одиннадцатым клубами чемпионата Сербии, «Войводиной» (1:0) и «Нови-Пазаром» (5:3). Это крепкие команды. Мы играли составами смешанными, особенно во втором контрольном матче. Но игра была целостная сама по себе.

Понравилось то, что футболисты из состава «Б» и состава «А» были целостными на хорошем уровне взаимодействия. В игре с «Войводиной» было ноль моментов у наших ворот и за пять минут до конца матча мы забили. Молодые ребята хорошо проявили себя, в частности, Магомед Якуев прибавляет – стал более профессионален, лучше понимать эпизоды игры в обороне и в атаке, ворвался и заработал забитый пенальти. Мы стараемся каждый матч выигрывать, чтобы у нас выработалось психология победителя. Понимаем, что в чемпионате у нас впереди двенадцать финалов. К сожалению, сегодня наш клуб незаслуженно оказался в такой ситуации, несмотря на то, что мы лучшие в лиге по голевым моментам.

Сегодня нам нужно нарабатывать именно результат. В каждом матче для нас важен результат. Нужно выигрывать, как бы тяжело не было играть при нагрузках. По крайней мере, пока всё складывается позитивно. Ждём футболистов с хорошим настроением на втором сборе, чтобы продолжить подготовку ко второй части сезона.

Каждый сбор у нас давно расписан. У нас прошёл базовый этап, новый сбор будет сконцентрирован на том, чтобы привить команде скоростно-силовую игру. На каждом сборе важно построение игры, мы должны совершенствовать её и в обороне, и в атаке. Второй сбор у нас будет тяжелее, чем первый. Ребята должны быть к этому готовы. Надеемся, что мы будем готовы к сезону во всеоружии.