Черчесов: «В КФФ решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер»

Российский тренер прокомментировал свою отставку с поста наставника сборной Казахстана.

В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола ( КФФ ) Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил чёткий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ -2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идём. Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком — ещё раз подтвердил ему всё то же самое. Он связался с президентом федерации — функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта — как моего, так и моих помощников.