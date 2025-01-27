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Черчесов: «В КФФ решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер»

сегодня, 15:11

Российский тренер Станислав Черчесов прокомментировал свою отставку с поста наставника сборной Казахстана.

В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола (КФФ) Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил чёткий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идём. Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком — ещё раз подтвердил ему всё то же самое. Он связался с президентом федерации — функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта — как моего, так и моих помощников.

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3rrcx8zvm33y
3rrcx8zvm33y
сегодня в 15:32
Стасика-0:15 им уже явно хватило
Гость
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