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Фанаты «Тоттенхэма» развернули баннер на матче с «Лестером»

сегодня, 16:40
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Лестеру» на своем поле в 23-м туре АПЛ (1:2).

Во время матча болельщики «Тоттенхэма» развернули баннер, который содержит послание для руководства клуба.

24 года, 16 тренеров, 1 трофей. Время перемен.

Фанаты «Тоттенхэма» развернули баннер на матче с «Лестером»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:14
горько болельщикам ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:53
Болельщикам ТТХ ещё песню В. Цоя осталось выучить, а петь фаны в Англии ох как умеют..)
Пеpемен тpебyют наши сеpдца
Пеpемен тpебyют наши глаза
В нашем смехе, и в наших слезах, и в пyльсации вен
Пеpемен, мы ждём пеpемен...
wqqkjvg6bbnz
wqqkjvg6bbnz
сегодня в 18:13
Перемены давно назревали.
Вещий
Вещий
сегодня в 16:41
Позорненько сыграли при своих трибунах ... а Лисы воспользовались такой ситуацией.
Гость
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