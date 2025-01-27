Фанаты «Тоттенхэма» развернули баннер на матче с «Лестером»

«Тоттенхэм» уступил «Лестеру» на своем поле в 23-м туре АПЛ (1:2).
Во время матча болельщики «Тоттенхэма» развернули баннер, который содержит послание для руководства клуба.
24 года, 16 тренеров, 1 трофей. Время перемен.
|Тоттенхэм1 : 2Лестер Сити
|Матч завершен
«Тоттенхэм» уступил «Лестеру» на своем поле в 23-м туре АПЛ (1:2).
Во время матча болельщики «Тоттенхэма» развернули баннер, который содержит послание для руководства клуба.
24 года, 16 тренеров, 1 трофей. Время перемен.
Пеpемен тpебyют наши сеpдца
Пеpемен тpебyют наши глаза
В нашем смехе, и в наших слезах, и в пyльсации вен
Пеpемен, мы ждём пеpемен...
Пеpемен тpебyют наши сеpдца
Пеpемен тpебyют наши глаза
В нашем смехе, и в наших слезах, и в пyльсации вен
Пеpемен, мы ждём пеpемен...