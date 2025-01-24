МЮ обратился к болельщикам в связи с возможным повышением цен на билеты

«Манчестер Юнайтед» опубликовал сообщение для болельщиков в связи с возможным повышением цен на билеты из-за необходимости соответствовать правилам прибыльности и устойчивости (PSR).

Если ничего не предпринимать, то мы рискуем нарушить правила PSR и финансового фэйр-плей. Каждый сезон мы несем весомые убытки – более 300 миллионов фунтов за последние три года. Это не отвечает нашей стратегии.

Нам предстоит сделать непростой выбор. Это уже затронуло существенное сокращение кадров, а также уменьшение расходов клуба по многим направлениям.

Мы не рассчитываем покрыть нынешний дефицит средств за счет фанатов, но нам действительно следует пересмотреть стратегию продажи билетов, чтобы убедиться в том, что мы назначаем надлежащую цену и предлагаем справедливые скидки по своим продуктам.