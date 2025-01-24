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МЮ обратился к болельщикам в связи с возможным повышением цен на билеты

сегодня, 10:21

«Манчестер Юнайтед» опубликовал сообщение для болельщиков в связи с возможным повышением цен на билеты из-за необходимости соответствовать правилам прибыльности и устойчивости (PSR).

Если ничего не предпринимать, то мы рискуем нарушить правила PSR и финансового фэйр-плей. Каждый сезон мы несем весомые убытки – более 300 миллионов фунтов за последние три года. Это не отвечает нашей стратегии.

Нам предстоит сделать непростой выбор. Это уже затронуло существенное сокращение кадров, а также уменьшение расходов клуба по многим направлениям.

Мы не рассчитываем покрыть нынешний дефицит средств за счет фанатов, но нам действительно следует пересмотреть стратегию продажи билетов, чтобы убедиться в том, что мы назначаем надлежащую цену и предлагаем справедливые скидки по своим продуктам.

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Ман Юнайтед
Перевод с bbc.com
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Все комментарии
36n282bra42z
36n282bra42z
сегодня в 11:48
Преданные болельщики отнесутся с пониманием
lobsterdam
lobsterdam ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:45
В тренера прошу не стрелять, он старается как может!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:42
С такой игрой, которую демонстрирует МЮ, они должны сделать бесплатный вход на Олд Траффорд, ещё и пиво с чипсами халявные раздавать при входе. А убыток от продаж билетов компенсировать с зарплат зажравшихся футболистов-миллионеров и тренера.
112910415
112910415
сегодня в 11:30
не понравится болельщикам такой поворот
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:21, ред.
Как много слов, когда приходится оправдываться. Можно всё уместить было в одно предложение: за то, что мы косячим, будете платить вы, болельщики.
mmy974gsb4jw
mmy974gsb4jw
сегодня в 11:04
Нужно просто футболистам чуть меньше платить.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:45
Ну хорошо что хотя бы предупредили, а не экспромтом повысили....
Гость
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