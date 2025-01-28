Николич: «Клуб занимается трансферами, но уже работает фактор времени»

Главный тренер ЦСКА высказался о работе клуба на трансферном рынке.

До сих пор никого нет. Посмотрим, что будет. Парни здесь [на сборах] тренируются, стараются, борются за свою позицию в команде. Это надо уважать. Посмотрим, что у нас получится по трансферам в это окно. Возможности есть, клуб занимается этим, но уже работает фактор времени. Не надо его больше терять, потому что времени с 9 декабря прошло слишком много. Ожидаю хороших новостей в ближайшее время.