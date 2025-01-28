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Николич: «Клуб занимается трансферами, но уже работает фактор времени»

сегодня, 14:00

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о работе клуба на трансферном рынке.

До сих пор никого нет. Посмотрим, что будет. Парни здесь [на сборах] тренируются, стараются, борются за свою позицию в команде. Это надо уважать. Посмотрим, что у нас получится по трансферам в это окно. Возможности есть, клуб занимается этим, но уже работает фактор времени. Не надо его больше терять, потому что времени с 9 декабря прошло слишком много. Ожидаю хороших новостей в ближайшее время.

Ранее в ЦСКА подтвердили снятие трансферного бана.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:45, ред.
Посмотрим что получится на трансферном рынке. Удачи тренеру.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:37
Ангел неБесГрешенАнгел неБесГрешен
Это точно. Сейчас без госбюджетного бабла на рынке делать нечего. Но не все имеют доступ к госкарману.
Capral
Capral
сегодня в 14:38
Очень хочется, чтобы ЦСКА укрепился и включился в серьёзную борьбу. Но во-первых, ЦСКА не Зенит, со всеми известными привилегиями Питера, а во-вторых, в Николича не верю и никогда не верил. Буду рад ошибиться...
276e9an7zvkw
276e9an7zvkw
сегодня в 14:26
Фактор времени не поможет в достижении результатов.
112910415
112910415
сегодня в 14:22
тренер не в курсе, но надеется ...
tgqqnuzh4wk8
tgqqnuzh4wk8
сегодня в 14:20
С таким тренером мало что получится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:14
гинер по старой памяти хочет подешевле, да ещё помоложе взять. Но сейчас времена изменились...
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