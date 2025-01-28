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Бабич готов рассмотреть предложение из ОАЭ

сегодня, 11:05

Представители защитника «Спартака» Срджана Бабича в ближайшее время намерены обсудить с клубом возможный трансфер игрока в «Аль-Джазиру».

Напомним, Бабич перешёл в стан «красно-белых» из «Альмерии» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего центрального защитника 17 матчей в РПЛ (2 гола, ассист и 6 жёлтых карточек) и 2 игры в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает серба в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ zt9cp7p2uuvp (раскрыть)
сегодня в 12:25
Это он вам сказал?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:18, ред.
Отголосками переговоров Срджана с Лукойлом о повышении зарплаты ударило по новостной повестке Соккер.ру. Видимо руководители Спартака не соглашаются на все условия игрока и не ведутся на эти провокации, чем вынуждают его агентов применять более изощрённые схемы шантажа
zt9cp7p2uuvp
zt9cp7p2uuvp
сегодня в 12:06
Бабич не видит перспективы выступления в РПЛ, тем более в Спартаке.
33qv56ga7eus
33qv56ga7eus
сегодня в 12:01
Вот и вся любовь Бабича к спартаку.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:51
Жаль будет если он уйдёт из РПЛ
матос
матос
сегодня в 11:46
Надеюсь не раньше лета он рассмотрит предложение саудитов ( если это не гон вообще). Локо 10 млн евро за Сильянова заряжает питерским , то за серба Спартак должен 15-18 минимум просить. Бабич хоть и старше но уровнем куда выше оборонца из депо.
112910415
112910415
сегодня в 11:42
плохая весть
пусть рассматривает подольше !
Capral
Capral
сегодня в 11:40
Следовало ожидать, что на Бабича обратят внимание- игрок заметный и качественный. Не знаю, найдет ли Спартак достойную замену игроку, но, было бы здорово, если бы Бабич ушел из клуба в ранге чемпиона...
Понимаю, что задача непростая, но стремиться надо, обязательно!!!!!!! А саудиты- за.....и!!!!!!!
Capral
Capral
сегодня в 11:28
По любому, этот сезон должен доиграть.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:21
Все будет зависеть от финансов....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:06
Срджан - рассматривай внимательно...)
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