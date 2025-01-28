Бабич готов рассмотреть предложение из ОАЭ

Представители защитника «Спартака» Срджана Бабича в ближайшее время намерены обсудить с клубом возможный трансфер игрока в «Аль-Джазиру».
Напомним, Бабич перешёл в стан «красно-белых» из «Альмерии» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего центрального защитника 17 матчей в РПЛ (2 гола, ассист и 6 жёлтых карточек) и 2 игры в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает серба в 6 миллионов евро.
Понимаю, что задача непростая, но стремиться надо, обязательно!!!!!!! А саудиты- за.....и!!!!!!!
Понимаю, что задача непростая, но стремиться надо, обязательно!!!!!!! А саудиты- за.....и!!!!!!!