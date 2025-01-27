Представитель Сильянова: «„Локомотив“ готов продать Александра»

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичёв сообщил, что «железнодорожники» готовы продать игрока, но пока официальных предложений не поступало.
Ни «Зенит», ни «Спартак» не интересуются Сильяновым. По крайней мере, мне об этом неизвестно. «Локомотив» готов расстаться с Сильяновым, у клуба есть желание укрепить другие позиции, поэтому клуб готов рассмотреть продажу Александра. Надо подождать, возможно, кто-то из этих клубов выйдет на связь.
Что касается интереса со стороны «Динамо», то официального предложения в «Локомотив» не поступало. Велись консультации, в том числе и через представителя, но пока всё в том же подвешенном состоянии, что и ранее. Пока нет понимая, сколько «Динамо» готово предложить и за какую сумму «Локомотив» готов отпустить игрока. Говорить пока не о чем, всё на уровне консультаций, никакой конкретики нет.
Напомним, контракт Сильянова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл 16 матчей в РПЛ (ассист и 2 жёлтых карточки) и 8 матчей в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов выкупить у «Локомотива» защитника Марио Митая.