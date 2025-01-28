«Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива»

«Зенит» и «Динамо» сделали предложение по защитнику «Локомотива» Александру Сильянову. «Сине-бело-голубые» предложили за игрока 6 миллионов евро, а «бело-голубые» 5 миллионов евро.
Ранее стало известно, за какую сумму «Локомотив» готов продать Сильянова в «Зенит».
Но даже, если так, то хочу сказать- и ростовщикам и Зениту: вы, для начала- найдите правильные тренерские решения, а не скупайте лучших. Защищаться- надо умением, а не числом, как говорил Александр Васильевич...
Но даже, если так, то хочу сказать- и ростовщикам и Зениту: вы, для начала- найдите правильные тренерские решения, а не скупайте лучших. Защищаться- надо умением, а не числом, как говорил Александр Васильевич...
мало предлагают
мало предлагают