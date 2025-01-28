Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива»

сегодня, 11:56

«Зенит» и «Динамо» сделали предложение по защитнику «Локомотива» Александру Сильянову. «Сине-бело-голубые» предложили за игрока 6 миллионов евро, а «бело-голубые» 5 миллионов евро.

Ранее стало известно, за какую сумму «Локомотив» готов продать Сильянова в «Зенит».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бабич готов рассмотреть предложение из ОАЭ
Сегодня, 11:05
Стало известно, за сколько «Локомотив» готов продать Сильянова в «Зенит»
Сегодня, 10:17
Слухи«Зенит» работает над трансфером Сильянова
Вчера, 23:55
«Зенит» может вернуть Адамова
Вчера, 16:41
Представитель Сильянова: «„Локомотив“ готов продать Александра»
Вчера, 14:25
Агент Солари допустил трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 12:53
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:21
Вот, если откровенно, то очень плохо его помню. Но неужели такой хороший защитник, что за него разгорелся такой спор?
Но даже, если так, то хочу сказать- и ростовщикам и Зениту: вы, для начала- найдите правильные тренерские решения, а не скупайте лучших. Защищаться- надо умением, а не числом, как говорил Александр Васильевич...
112910415
112910415
сегодня в 12:13
торг только начинается !
мало предлагают
syee57kstkmw
syee57kstkmw
сегодня в 12:07
Не стоит 10 миллионов игрок такого уровня, никак.
p7hz6sraze7k
p7hz6sraze7k
сегодня в 12:02
Кто победит итак ясно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 