«Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива»

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сегодня, 11:56

«Зенит» и «Динамо» сделали предложение по защитнику «Локомотива» . «Сине-бело-голубые» предложили за игрока 6 миллионов евро, а «бело-голубые» 5 миллионов евро.

Ранее стало известно, за какую сумму «Локомотив» готов продать Сильянова в «Зенит».