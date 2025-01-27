Рафаэль Бенитес может стать главным тренером «Ботафого»

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сегодня, 09:55

Экс-тренер «Челси», «Ливерпуля» и мадридского «Реала» рассматривается на пост главного тренера бразильского клуба «Ботафого».

По информации источника, «Ботафого» изучает три кандидатуры на эту должность, и Бенитес является одним из претендентов. Испанский специалист проявляет интерес к предложению, однако пока не дал окончательного ответа.

Стоит отметить, что Бенитес остаётся без работы с марта прошлого года, когда покинул «Сельту».