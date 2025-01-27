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Рафаэль Бенитес может стать главным тренером «Ботафого»

сегодня, 09:55

Экс-тренер «Челси», «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес рассматривается на пост главного тренера бразильского клуба «Ботафого».

По информации источника, «Ботафого» изучает три кандидатуры на эту должность, и Бенитес является одним из претендентов. Испанский специалист проявляет интерес к предложению, однако пока не дал окончательного ответа.

Стоит отметить, что Бенитес остаётся без работы с марта прошлого года, когда покинул «Сельту».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 11:26, ред.
Кажется хороший вариант для Рафы, ведь Ботафого на данный момент является чемпионом Серии А, но главная звезда Энрике ушёл в Зенит, Сантос в Атлетико Минейро.
Вообще чемпион Бразилии не может быть постоянным, они часто меняются. Кажется руководство Ботафого хочет снова повторить успех без лидеров.
Но лучше дождаться предложения из команд АПЛ таких как Тоттенхэм например. Возможно они выйдут на Рафу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:17
"Реинкарнация" Рафы - давно не было слышно...)))
Вещий
Вещий
сегодня в 10:00
Ну пусть попробует себя в Бразилии .....
Гость
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