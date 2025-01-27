Рафаэль Бенитес может стать главным тренером «Ботафого»

Экс-тренер «Челси», «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес рассматривается на пост главного тренера бразильского клуба «Ботафого».
По информации источника, «Ботафого» изучает три кандидатуры на эту должность, и Бенитес является одним из претендентов. Испанский специалист проявляет интерес к предложению, однако пока не дал окончательного ответа.
Стоит отметить, что Бенитес остаётся без работы с марта прошлого года, когда покинул «Сельту».
Вообще чемпион Бразилии не может быть постоянным, они часто меняются. Кажется руководство Ботафого хочет снова повторить успех без лидеров.
Но лучше дождаться предложения из команд АПЛ таких как Тоттенхэм например. Возможно они выйдут на Рафу.
Вообще чемпион Бразилии не может быть постоянным, они часто меняются. Кажется руководство Ботафого хочет снова повторить успех без лидеров.
Но лучше дождаться предложения из команд АПЛ таких как Тоттенхэм например. Возможно они выйдут на Рафу.