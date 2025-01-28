Президент «Сантоса» анонсировал возвращение Неймара в клуб

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра анонсировал возвращение нападающего в клуб.

Время вернуться к своим людям, Неймар. Вернуться домой, в клуб, живущий в сердце.

Добро пожаловать, дорогой Ней! Будь вновь счастлив в черно-белой футболке. В «Сантосе» тебя ждут с распростертыми объятиями!