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Президент «Сантоса» анонсировал возвращение Неймара в клуб

сегодня, 21:42

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра анонсировал возвращение нападающего Неймара в клуб.

Время вернуться к своим людям, Неймар. Вернуться домой, в клуб, живущий в сердце.

Добро пожаловать, дорогой Ней! Будь вновь счастлив в черно-белой футболке. В «Сантосе» тебя ждут с распростертыми объятиями!

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Все комментарии
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 23:52
Потусовался в лазарете бока отлежал состояние у Саудов сколотил и забрал, в казино состояние оставил вес лишний набрал! Бразилия встречай, переоцененная звезда легенда и рекордсмен сборной Бразилии не оправдавшая надежд в ввиду отсутствия должной дисциплины и самоотдачи возвращаются в родные пенаты!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 22:38
Почти правда, как личность Неймар закончился когда сам поверил в это
shur
shur
сегодня в 22:37
...есть такой тип мужиков, стареют и при этом не мужают, а остаются
всё теми же пацанами ! Вот это наш товарищ, вылитый! Футбольную
карьеру всю про-рал,а что приобрёл и тем в принципе не владеет!
Если только пешеходом, в развалочку со своими понтами. Но кому
на Родине понравится это зрелище?!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:34
Неймар хорошо начинал свою футбольную карьеру. Он даже считался наследником славы Короля Футбола Пеле... Но, перейдя в Барселону, знаменитый бразилец лег под земляка Марадоны. Он стал обыкновенным помощником Месси - как личность Неймар именно тогда и закончился.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 22:24
Ну что.... больничный лист автоматически продлен...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:23
А больше и нигде не ждут!
протон
протон
сегодня в 22:20
за каждый пост (твит) о Саудовской Аравии бездарю по 500 к евро платили в СА
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:16
Я думаю, саудиты счастливы, что так избавились от игрока.
протон
протон
сегодня в 22:12
Наконец-то не придется травмироваться перед днем рождения сестры
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 22:12, ред.
Без вечеринки не обойтись.. Неймар проставляется.. 🤭🥂
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:10
Похоже в Сантосе нажили себе большой геморрой
Гость
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