Президент «Сантоса» анонсировал возвращение Неймара в клуб

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра анонсировал возвращение нападающего Неймара в клуб.
Время вернуться к своим людям, Неймар. Вернуться домой, в клуб, живущий в сердце.
Добро пожаловать, дорогой Ней! Будь вновь счастлив в черно-белой футболке. В «Сантосе» тебя ждут с распростертыми объятиями!
всё теми же пацанами ! Вот это наш товарищ, вылитый! Футбольную
карьеру всю про-рал,а что приобрёл и тем в принципе не владеет!
Если только пешеходом, в развалочку со своими понтами. Но кому
на Родине понравится это зрелище?!
всё теми же пацанами ! Вот это наш товарищ, вылитый! Футбольную
карьеру всю про-рал,а что приобрёл и тем в принципе не владеет!
Если только пешеходом, в развалочку со своими понтами. Но кому
на Родине понравится это зрелище?!