«Байер» близок к подписанию защитника «Ромы»

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сегодня, 14:36

«Байер» близок к аренде защитника «Ромы» . Переговоры находятся в финальной стадии. Стороны обсуждают последние детали, в частности решается вопрос, какую долю зарплаты футболиста будет платить «Байер».

Напомним, Эрмосо выступает за «Рому» с сентября 2024 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 29-летний центральный защитник провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Байер» сделал предложение по полузащитнику «Манчестер Сити».