Выиграл Лигу чемпионов, установил трансферный рекорд, но не стал легендой. Неймар возвращается домой, не оправдав всех надежд

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сегодня, 14:16

Пытаемся найти позитивные моменты после «Барсы».

Последние годы карьеры Неймара – история, которая описывалась и анализировалась уже не раз. С момента перехода в «Аль-Хиляль» карьера бразильца устремилась к закату с поразительной скоростью. 32 года – возраст, когда Криштиану Роналду и Лионель Месси ещё во всю спорили за звание лучшего футболиста в мире, но Ней в этом возрасте пакует чемоданы, чтобы вернуться на Родину. Свободным агентом он должен перейти в «Сантос». Хоть вингер и «продал» свою карьеру, попытаемся найти позитивные, яркие или просто знаковые моменты после ухода Неймара из «Барселоны».

Начал эпоху борьбы кошельков

«Ман Сити», «Реал», «Барселона» и другие европейские гранды хвастались своими кошельками и до этого, но именно трансфер Неймара стал определяющим. Вингер перебрался из столицы Каталонии в Париж летом 2017 года. Сумма компенсации составила 222 миллиона евро, при этом формально футболист сам выкупил свой контракт, поэтому у ПСЖ не возникло проблем с финансовым фэйр-плей.

Начиная с этого момента, траты клубов на трансферы резко возросли. В том же сезоне каталонцы выложили 135 млн евро за Филиппе Коутиньо и столько же – за Усмана Дембеле. В следующие два года состоялись ещё две сделки, которые вошли в топ-5 по сумме компенсации: Килиан Мбаппе из «Монако» в ПСЖ (180 млн евро), Жоау Феликс из «Бенфики» в «Атлетико» (127,5 млн). Среди огромного количества сделок на 100+ млн евро только две случились до трансфера Нея: переходы Погба в МЮ (сезон-16/17, 105 млн евро) и Бэйла в «Реал» (сезон-13/14, 101 млн). Тут Неймар – первопроходец.

Сезон-19/20 – в шаге от воплощения мечты

Переход Неймара в ПСЖ подавался как желание выйти из тени Лионеля Месси, найти топ-клуб, лицом которого он станет. Выбор тоже поддавался какой-никакой логике – в остальных командах уже были свои идолы, а парижане ранее не добивались больших успехов в еврокубках. Таким образом, первые титулы ассоциировались бы напрямую с бразильцем.

Два по-настоящему больших шанса у ПСЖ были в сезонах-19/20 и 20/21. Если в последнем ярко себя проявил Мбаппе (выбил «Барсу» и «Баварию»), то за год до этого лидером парижан был как раз Ней. Он забил победный мяч в ответной игре 1/8 финала против «Боруссии», потом отличился голевыми передачами в играх с «Аталантой» и «Лейпцигом». ПСЖ впервые добрался до финала, был в шаге от победы, да и шансы были равны («Бавария» недавно сменила тренера, Флику не хватало опыта). Но в решающем поединке вингер просто потерялся и был заменён. Выиграй парижане тот матч, и карьера Неймара могла бы пойти по другому пути.

Воссоединение с Месси

Футболист быстро понял свою ошибку и не радовался футболу в Париже, как это было в связке с Месси и Суаресом. Но с аргентинцем всё же удалось воссоединиться – ПСЖ решил провернуть ещё одну яркую историю, забрав лучшего футболиста планеты свободным агентом. Переход воспринимался как конец эпохи в «Барсе», а парижане ухватили ещё одну звезду мирового масштаба. Теперь в атаке были ярчайшие имена: Неймар, Мбаппе и Месси.

Аргентинец прокачал партнёров. Килиан провёл лучший сезон в профессиональной карьере: забил 28 мячей и сделал 19 голевых в 34 матчах Лиги 1 в сезоне-21/22, на следующий год выбил уже 29 голов. Ней, который мучился от травм, снова повеселел: 13 голов и шесть ассистов в 22 играх сезона Лиги 1-21/22, а на следующий сезон выбил 13+11 в 20 матчах чемпионата. Глобально это не топ-статистика, но лучше, чем постоянные травмы и скромные девять голов и шесть ассистов (сезон-20/21).

Конфликты с Мбаппе, намёк на взросление

После Маурисио Почеттино выбор парижан на пост нового тренера удивил: взяли не именитого специалиста, а Кристофа Гальтье. Конечно, это был сильный менеджер для Лиги 1, но он не обладал известностью на европейском рынке. И хотя бы временно это дало результат. Кристоф сделал упор на дисциплину, сплотил команду.

Тогда же пошли слухи, что у двух главных звёзд – Мбаппе и Неймара – не складываются отношения. При этом отмечалось, что оба решили, что их конфликты не должны сказываться на игре команды. Звучит как взрослое решение, что для бразильца не свойственно. Взросления хватило на полгода. В феврале парижане уступили «Монако», позже дважды проиграли «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ . А вингер после поражений был замечен на покерном турнире и в «Макдональдс».

Саудовская Аравия – среди Роналду и Бензема

По ходу сезона-22/23 Криштиану Роналду сжёг все мосты с «Ман Юнайтед» и стал свободным агентом. А уже зимой открыл направление, по которому позднее хлынули едва ли не все возрастные звёзды. Португальцу «Аль-Наср» выписал зарплату в 200 млн евро, вторым по окладу стал Карим Бензема. Неудивительно, оба – бывшие звёзды «Реала», обладатели «Золотого мяча». И оба на ходу. Неймар ничем из вышеперечисленного не отличался, но из-за статуса получил контракт на два года с общей зарплатой 160 млн евро. Быть одним из лиц нового перспективного проекта не так плохо, тем более, когда зарабатываешь такие деньги. Но где-то мы это уже видели…