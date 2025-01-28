Поль Погба намекнул на возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Поль Погба разместил на своей странице в соцсетях несколько публикаций, которые, возможно, косвенно намекают на его возвращение в «Манчестер Юнайтед». Ранее хавбек выступал за этот клуб с 2009-го по 2012-й и с 2016-го по 2022 год.
На одной из картинок изображены мультяшные Погба и Амад Диалло в форме МЮ. Другая публикация — это фото с самим Полем, на изображении написано: «Посмотрим, что будет дальше...».
Но если мы хотим строить новый клуб и быть первыми в перспективе, то Поль показал, что он не тот игрок вокруг которого строят команду. Нет стабильности, дурость в голове, судится с братом, верит в порчу, стрижки каждую неделю, допинг, нытик...
Но если мы хотим строить новый клуб и быть первыми в перспективе, то Поль показал, что он не тот игрок вокруг которого строят команду. Нет стабильности, дурость в голове, судится с братом, верит в порчу, стрижки каждую неделю, допинг, нытик...