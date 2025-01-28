Поль Погба намекнул на возвращение в «Манчестер Юнайтед»

1738086775

сегодня, 20:52

Полузащитник разместил на своей странице в соцсетях несколько публикаций, которые, возможно, косвенно намекают на его возвращение в «Манчестер Юнайтед». Ранее хавбек выступал за этот клуб с 2009-го по 2012-й и с 2016-го по 2022 год.