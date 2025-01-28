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Поль Погба намекнул на возвращение в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 20:52

Полузащитник Поль Погба разместил на своей странице в соцсетях несколько публикаций, которые, возможно, косвенно намекают на его возвращение в «Манчестер Юнайтед». Ранее хавбек выступал за этот клуб с 2009-го по 2012-й и с 2016-го по 2022 год.

На одной из картинок изображены мультяшные Погба и Амад Диалло в форме МЮ. Другая публикация — это фото с самим Полем, на изображении написано: «Посмотрим, что будет дальше...».

Поль Погба намекнул на возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Поль Погба намекнул на возвращение в «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 23:34
Если бы мю был на грани вылета, я бы может и приветствовал это. Игрок все равно классный, несколько голов точно создаст.
Но если мы хотим строить новый клуб и быть первыми в перспективе, то Поль показал, что он не тот игрок вокруг которого строят команду. Нет стабильности, дурость в голове, судится с братом, верит в порчу, стрижки каждую неделю, допинг, нытик...
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:54
....."Погба надругался над своей футбольной карьере" ....А Он другого
мнения: «Посмотрим, что будет дальше...».
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 22:50
Ну, если у Аморима совсем мозгов нет и ему никто не подскажет, кто есть Погба, тогда да, милости просим! Впрочем, похоже на дохлую утку!
Вещий
Вещий
сегодня в 22:27
Пусть выставляет барханы и верблюдов....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:39
Готовится к предпенсионному рывку?)
Давненько его не слышно было.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:12
Погба надругался над своей футбольной карьере.
Гость
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