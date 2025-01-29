«Спартак» ищет варианты для трансфера Медины

Московский «Спартак» продолжает рассматривать варианты для трансфера парагвайского вингера Хесуса Медины.
Главный тренер команды Деян Станкович готов отпустить игрока, если клуб сможет подписать нового флангового игрока.
Тем не менее сам Медина не проявляет желания покидать московский клуб. Он выступает за «Спартак» с июля 2023 года, когда перешёл из ЦСКА за 6 миллионов евро.
Где ж его взять-то???
За бугром такие немеряно гейро стОят, а наших.....
Не приучены спартаковские "эффективные манагеры" по глубинкам да по 1-м и 2-м лигам ездить: командировоШные плОтЮть в рублях, да и то мало...
Где ж его взять-то???
За бугром такие немеряно гейро стОят, а наших.....
Не приучены спартаковские "эффективные манагеры" по глубинкам да по 1-м и 2-м лигам ездить: командировоШные плОтЮть в рублях, да и то мало...