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«Спартак» ищет варианты для трансфера Медины

сегодня, 18:35

Московский «Спартак» продолжает рассматривать варианты для трансфера парагвайского вингера Хесуса Медины.

Главный тренер команды Деян Станкович готов отпустить игрока, если клуб сможет подписать нового флангового игрока.

Тем не менее сам Медина не проявляет желания покидать московский клуб. Он выступает за «Спартак» с июля 2023 года, когда перешёл из ЦСКА за 6 миллионов евро.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 20:29
"Лучше вместо него подписать молодого, скоростного, энергичного флангового игрока."

Где ж его взять-то???
За бугром такие немеряно гейро стОят, а наших.....
Не приучены спартаковские "эффективные манагеры" по глубинкам да по 1-м и 2-м лигам ездить: командировоШные плОтЮть в рублях, да и то мало...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:26
Ну, не знаю...
Вполне себе игрок замены.
Станковичу, конечно, виднее...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 20:03
У Спартака только одна вакансия на приобретение иностранных игроков. А хотят двух прикупить Илича и Солари. Вот и кто то лишний. Абана вообще ни кому не нужен , так может на Медину кто клюнет...)
68j96mp9wqp3
68j96mp9wqp3
сегодня в 19:33
Втрое дешевле продадут, кому он нужен.
протон
протон
сегодня в 19:03
Хороший игрок , не вижу смысла его отпускать . На замену очень даже качественно выходит, иногда может заменять временно не доступных игроков .
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:59, ред.
Вот и всё что надо знать о качестве 2/3 состава игроков Спартака, приходится искать возможность их кому нибудь сплавить ведь предложений по ним нет
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:57
Это наверное правильно. Медина - это не тот игрок, который может усилить "Спартак". Поэтому он и не является ключевым игроком "Спартака" и не так часто появляется в основе. Лучше вместо него подписать молодого, скоростного, энергичного флангового игрока.
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