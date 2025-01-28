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«Локомотив» выдвинул «Зениту» новые условия по трансферу Сильянова

сегодня, 16:01

«Локомотив» готов обменять защитника Александра Сильянова в «Зенит» на полузащитника Александра Коваленко, который находится в аренде в «Оренбурге», плюс доплата со стороны «сине-бело-голубых» в размере 6 миллионов евро. Таким образом, «железнодорожники» хотят усилить центр поля и линию атаки, так как на вырученные деньги с продажи Сильянова и защитника Марио Митая в «Аль-Иттихад» планируют купить центрального нападающего.

Если «Зенит» не устроит такой вариант, то «Локомотив» готов выслушать предложения по 23-летнему россиянину в размере 8 миллионов евро. Дешевле «красно-зелёные» не собираются продавать Сильянова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:43
Ну а почему Локо должен продавать дешевле? У Зенита есть деньги — раз, игрок им нужен сейчас вместо надолго выбывшего Караваева — два, паспорт — три, игрок Сборной — 4, дефицитная позиция — 5, пример Соболева — 6, игрок основы Локо — 7, всего 23 года, молодой — 8, это Москва — 9, на почетную пенсию Палычу — 10. Вот и набегает 10-точка, все логично )
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:03
Правильное решение или так,или так !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:02
Ну а че.. У хехемона бабки есть
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