«Локомотив» выдвинул «Зениту» новые условия по трансферу Сильянова

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сегодня, 16:01

«Локомотив» готов обменять защитника в «Зенит» на полузащитника , который находится в аренде в «Оренбурге», плюс доплата со стороны «сине-бело-голубых» в размере 6 миллионов евро. Таким образом, «железнодорожники» хотят усилить центр поля и линию атаки, так как на вырученные деньги с продажи Сильянова и защитника Марио Митая в «Аль-Иттихад» планируют купить центрального нападающего.

Если «Зенит» не устроит такой вариант, то «Локомотив» готов выслушать предложения по 23-летнему россиянину в размере 8 миллионов евро. Дешевле «красно-зелёные» не собираются продавать Сильянова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива».