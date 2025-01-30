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«Ливерпуль» уступил ПСВ в матче Лиги чемпионов

сегодня, 01:07
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

ПСВ обыграл «Ливерпуль» в матче 8-го тура Лиги чемпионов (3:2).

На 28-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч ПСВ на 35-й минуте забил форвард Жоан Бакайоко. На 40-й минуте полузащитник Харви Эллиотт вывел гостей вперёд. На 45-й минуте хавбек Исмаэль Сайбари сравнял счёт. Победный мяч ПСВ на 45+6-й минуте забил нападающий Рикардо Пепи. На 88-й минуте защитник «Ливерпуля» Амара Налло был удалён с поля.

ПСВ занял 14-е место (14 очков). «Ливерпуль» расположился на первой строчке (21 балл).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:06
спектакль удался - Гакпо приехал домой, был тепло встречен болелами и забил гол, большая часть основы осталась дома отдыхать, молодежь получила своё игровое время, несмотря на поражение красные финишировали первые и получат свои призовые.
победа в этом матче была нужна как собаке пятая нога - намного более важная следующая игра с Борнмутом
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:49
Победы редко бывают без потерь.
YNWA
YNWA
сегодня в 01:36
Весёлая игра получилась.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:15
Да там по составам все было ясно еще до игры
Гость
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