«Ливерпуль» уступил ПСВ в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 01:07

ПСВ обыграл «Ливерпуль» в матче 8-го тура Лиги чемпионов (3:2).

На 28-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч ПСВ на 35-й минуте забил форвард Жоан Бакайоко. На 40-й минуте полузащитник Харви Эллиотт вывел гостей вперёд. На 45-й минуте хавбек Исмаэль Сайбари сравнял счёт. Победный мяч ПСВ на 45+6-й минуте забил нападающий Рикардо Пепи. На 88-й минуте защитник «Ливерпуля» Амара Налло был удалён с поля.