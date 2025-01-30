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«Атлетико» разгромил на выезде «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:57
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«Зальцбург» крупно проиграл «Атлетико» в матче 8-го тура Лиги чемпионов (1:4).

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, отличился нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне. На 13-й минуте Антуан Гризманн увеличил преимущество своей команды. На 45+2-й минуте Гризманн оформил дубль. На 63-й минуте полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте довёл счёт до разгромного. На 90+1-й минуте Адам Дагим забил единственный гол «Зальцбурга» в матче.

«Зальцбург» занял 34-е место (3 очка). «Атлетико» расположился на 5-й строчке (18 баллов).

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 01:12
Вполне уверенно АТМ шатнул соперника
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:00
Браво Атлетико Мадрид!
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