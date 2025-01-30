Хет-трик Лаутаро принёс «Интеру» разгромную победу над «Монако»

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сегодня, 01:03

«Интер» обыграл «Монако» (3:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 4-й минуте с пенальти забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 12-й минуте защитник «Монако» Кристиан Мависса получил красную карточку. На 16-й минуте Лаутаро оформил дубль, а на 67-й минуте — хет-трик.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и сыграл 79 минут.

«Интер» закончил групповой этап Лиги чемпионов на 4-м месте (19 очков). «Монако» расположилось на 17-м месте (13 очков).