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«Реал» разгромил «Брест», Родриго оформил дубль

сегодня, 01:00
БрестЛоготип футбольный клуб Брест0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Брест» (3:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 27-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго Силва. На 56-й минуте полузащитник Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных». На 78-й минуте Родриго оформил дубль.

«Реал» закончил групповой этап на 11-м месте (15 очков), «Брест» пришёл на 18-м месте (13 очков).

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:23
Реал 9-й, звучит как то не правдоподобно но это так
Придётся играть стыки
А нехрен было проигрывать три матча из восьми
матос
матос
сегодня в 01:17
Королевичей с победой.
амурец
амурец
сегодня в 01:16
Реал с победой
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:10
В 31 жеребьевка. И узнаем, соперника МанСити...это или Реал, или Бавария.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:10
70 минут боролись между собой за звание худшего игрока матч Мбаппе и Тчуамени.
Но Реал так и не пропустил, Тчуамени заменили. А Мбаппе…

Лучший игрок матча - Родриго. Умница. Не знаю, чего вдруг, но игрок расцвел. Обожаю и ценю Вини за его футбол и таланты, но команда выглядит сбалансированнее и увереннее, когда справа Браим (левша), а слева Родриго (правша).

Брест - браво, тренер. Это команда.
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