«Реал» разгромил «Брест», Родриго оформил дубль

«Реал» обыграл «Брест» (3:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 27-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго Силва. На 56-й минуте полузащитник Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных». На 78-й минуте Родриго оформил дубль.
«Реал» закончил групповой этап на 11-м месте (15 очков), «Брест» пришёл на 18-м месте (13 очков).
Придётся играть стыки
А нехрен было проигрывать три матча из восьми
Придётся играть стыки
А нехрен было проигрывать три матча из восьми
Но Реал так и не пропустил, Тчуамени заменили. А Мбаппе…
Лучший игрок матча - Родриго. Умница. Не знаю, чего вдруг, но игрок расцвел. Обожаю и ценю Вини за его футбол и таланты, но команда выглядит сбалансированнее и увереннее, когда справа Браим (левша), а слева Родриго (правша).
Брест - браво, тренер. Это команда.
Но Реал так и не пропустил, Тчуамени заменили. А Мбаппе…
Лучший игрок матча - Родриго. Умница. Не знаю, чего вдруг, но игрок расцвел. Обожаю и ценю Вини за его футбол и таланты, но команда выглядит сбалансированнее и увереннее, когда справа Браим (левша), а слева Родриго (правша).
Брест - браво, тренер. Это команда.