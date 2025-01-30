«Реал» разгромил «Брест», Родриго оформил дубль

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сегодня, 01:00

«Реал» обыграл «Брест» (3:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 27-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго Силва. На 56-й минуте полузащитник Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных». На 78-й минуте Родриго оформил дубль.

«Реал» закончил групповой этап на 11-м месте (15 очков), «Брест» пришёл на 18-м месте (13 очков).