Баэна отказался от перехода в «Аль-Ахли»

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вчера, 23:42

23-летний вингер «Вильярреала» отклонил предложение «Аль-Ахли».

Одной из причин его отказа стало обещание, данное президенту испанского клуба Фернандо Рочу перед открытием трансферного окна: игрок заверил, что не покинет команду в зимний период.

Также сообщается, что «Аль-Ахли» предлагал Алексу зарплату в размере 18 миллионов евро в год, но футболист предпочел не подводить свой нынешний клуб.

Ранее стало известно, что саудовский клуб проявил интерес к покупке вингера «Вильярреала» за сумму в 60 миллионов евро, однако окончательное решение зависело от игрока.