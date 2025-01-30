Баэна отказался от перехода в «Аль-Ахли»

23-летний вингер «Вильярреала» Алекс Баэна отклонил предложение «Аль-Ахли».
Одной из причин его отказа стало обещание, данное президенту испанского клуба Фернандо Рочу перед открытием трансферного окна: игрок заверил, что не покинет команду в зимний период.
Также сообщается, что «Аль-Ахли» предлагал Алексу зарплату в размере 18 миллионов евро в год, но футболист предпочел не подводить свой нынешний клуб.
Ранее стало известно, что саудовский клуб проявил интерес к покупке вингера «Вильярреала» за сумму в 60 миллионов евро, однако окончательное решение зависело от игрока.