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«Милан» отказал «Астон Вилле» в аренде Томори за 3 млн евро

сегодня, 19:57

«Астон Вилла» сделала предложение об аренде защитника «Милана» Фикайо Томори за 3 миллиона евро с условием выкупа за 27 миллионов евро, если команда попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

На данный момент «Милан» отклонил это предложение, но подробности о возможной сделке станут известны в ближайшие часы.

Также сообщается, что к Томори проявляет интерес и «Тоттенхэм».

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:09
Абсолютно типичное действие.
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