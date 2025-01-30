«Милан» отказал «Астон Вилле» в аренде Томори за 3 млн евро

«Астон Вилла» сделала предложение об аренде защитника «Милана» Фикайо Томори за 3 миллиона евро с условием выкупа за 27 миллионов евро, если команда попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
На данный момент «Милан» отклонил это предложение, но подробности о возможной сделке станут известны в ближайшие часы.
Также сообщается, что к Томори проявляет интерес и «Тоттенхэм».
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