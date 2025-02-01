Агент Гогуа: «Никаких бумаг о расторжении контракта Седрик не подписывал»

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Химок» , заявил, что игрок пока не ушёл из подмосковного клуба.

Честно говоря, с удивлением узнал об этом, никаких бумаг о расторжении Седрик не подписывал. Странная история. «Химки» поторопились. А так, да, скорее всего, Гогуа уйдёт. Предложения, как и у Нене (Гбамбле подписал с «Кызыл-Жаром») у него есть. В какой клуб он может перейти? Возможно, и в российский. Сначала надо посмотреть, что будет в «Химках».