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Агент Гогуа: «Никаких бумаг о расторжении контракта Седрик не подписывал»

вчера, 15:17

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Химок» Седрика Гогуа, заявил, что игрок пока не ушёл из подмосковного клуба.

Честно говоря, с удивлением узнал об этом, никаких бумаг о расторжении Седрик не подписывал. Странная история. «Химки» поторопились. А так, да, скорее всего, Гогуа уйдёт. Предложения, как и у Нене (Гбамбле подписал с «Кызыл-Жаром») у него есть. В какой клуб он может перейти? Возможно, и в российский. Сначала надо посмотреть, что будет в «Химках».

Напомним, за «химчан» Гогуа сыграл четыре матча.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:16
не успел стать легендой ...
memphis
memphis
вчера в 15:54
Рабовладелец пытается всеми силами продавать залежалый и 10 раз переписанный товар как всегда
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:45
На фото он как будто плачет)))
Гость
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