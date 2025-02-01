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Вратарь ЦСКА перейдёт в «Спартак»

вчера, 15:27

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перейдёт в «Спартак» за 1,1 миллиона евро. С бонусами сумма может вырасти до 1,4 миллиона евро.

Напомним, Помазун — воспитанник ЦСКА. В текущем сезоне 28-летний россиянин участия не принимал.

Ранее «Спартак» покинул вратарь Александр Селихов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:46
Несколько важных аспектов. Помазун уже два сезона не второй вратарь, а скорее третий. После Акинфеева и Торорпа. Поэтому он 4 года подряд уходил в аренду Урал. Но при его участии Урал вылетел в ФНЛ и ему пришлось вернуться в ЦСКА по контракту. Но он не мог и не хотел понять, что Тороп по уровню игры несмотря на возраст 20 лет уже повыше будет. В новую аренду идти не захотел, да особо никто и не звал. А сейчас согласился на лавку в Спартак. Но я думаю ненадолго, до появления в Спартаке приличного молодого вратаря. А Помазуну надо отбросить амбиции и идти в клуб ФНЛ, если убедит кого то в своем уровне. Но это сложно будет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:31
"ОЛЛС".... "Кружок лыжников"....)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Более того...
Будет время заеду в одну торговую организацию корнями уходящую в СССР. (так называемое СЕЛЬПО) Я был лет 12 назад на их территории и увидел машину, обслуживающую местные магазины (хлеб развозили) с дверью на которой был РОМБИК а внутри две буквы точно не запомнил какие.
Спартаковский ромбик. "Красная пресня"... "Пищевик"...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:03
Если честно то непонятный трансфер
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:56
Посмотрим...
Есть же один возрастной вратарь в Спартаке, Довбня, как второй?
Зачем тогда его брали???
Селихов ещё был, когда Довбню брали.
Не... ничего не понимаю.
Прямо, как в трансфере Илича... ))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:19
Понял, что ни в этом сезоне, ни, возможно, в следующем ему в команде ничего не "светит", поэтому решил уйти. А может, и не понял, а ему тренер прямым текстом сказал, что пока Акинфеев в команде, никто Игоря подвинуть не сможет. А кому захочется постоянно быть вторым номером ? Правильно, никому, если у этого второго тоже есть амбиции, однако приходится грустно со скамеечки смотреть на ворота своей команды.
Подвернулась оказия - ушёл, и правильно сделал. Пожелаем ему удачи в " Спартаке " и постоянного места в рамке. Хотя ТАМ вратарь сборной, да ещё молодой, в самом расцвете сил... Многого мы не знаем в этих хитросплетениях судеб.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:14
Bad Listener
Ты просто не в курсе. Помазун отпущен на все 4 стороны за ненадобностью. Он как вратарь деградировал и сейчас почти нулевой
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:02, ред.
Позиция Помазуна понятна. В ЦСКА ловить нечего. Есть Акинфеев, есть Тороп. После ухода Селихова у Помазуна есть шанс на переодическую ротацию с Максименко. В перспективе, очевидно будут искать вратаря в долгую. А это, как временная подстраховка.
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:31
...не надо так нервничать и воспринимать буквально всё дословно,
это же конец шестидесятых начало семидесятых и угрожать это уже
черезчур , сам гипертоник ,что Я не понимаю последствий! Насчёт
знатока вы праы ,вот тут Я просто болельщик ,болельщик от души за хороший футбол и около футбольную атмосферу ! А один из Клубов за который переживаю указан в предпоследнем слово! Это мой юмор такой,если не зашло,не отвечайте, не обижусь!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:22
И что? Напряги внимание и пойми, что речь о том, что сейчас ЦСКА никакого отношения к армии не имеет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:20
Я ещё забыл для юного знатока футбола сообщить, что я видел игру великого Анатолия Крутикова который пришел в Спартак из ЦСКА в 50-е годы прошлого века. А угрожать пожилым людям в духе гопника из подворотни в советское время было несложно.. Лучше про футбол больше познавая , чем всякий мусор вспоминать
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:35
Я в шоке, но ещеподумаю, что они там с Добвней делать буэ
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вчера в 17:30
Одного неудачника убрали, другого притащили.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:22
Даже и не знаю, как к этому переходу относиться...
Помазун - второй вратарь???
ТВЁРДЫЙ второй???
Так у нас и Максименко-то на ПЕРВОГО не тянет...
Первым вратарём Помазуна сделать???
Как-то сомневаюсь, что ЭТО удачная мысль....
В общем, мне лично ничего не понятно с этим трансфером, хоть и давно о переходе СМИ гудели, и самого Помазуна от тренировок с основой ЦСКА отстранили именно за высказанное желание перейти в Спартак...
В общем - поживём увидим, придётся ли он к КБ двору...
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:21
ANATOLY KANDAUROV -ответочка ему ! Вот адекватный болельщик, сразу грамотная реакция!
А то у него ремарки,понимаешь!
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:17, ред.
Клуб основан 27 августа 1911 года(?). Входил в «физкультурно-спортивное объединение Вооружённых сил» (наряду с ЦСК ВВС, ЦСК ВМФ и несколькими СКА), подчинялся Спорткомитету МО СССР.
1 февраля 1935 года — создание Всесоюзного добровольного спортивного общества Промкооперации «Спартак».
Динамо- Общество учредили по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ГПУ как организацию, предоставляющую возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка[
Накладывай ремарки, приятель! Не забывай только историю Страны Великой....!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:12
Безусловно карьерный рост...)
Был скакуном, стал гладиатором!)
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:07
Когда Хидиятуллин узнал, что его обвиняют в «продаже» матча, не стал ждать официальных уведомлений, а сам написал заявление о желании служить в рядах Вооружённых сил СССР. Офигенно перешёл!!!
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:00, ред.
...мой милый старец! Очевидно мы жили в разное любимое Советское время! В разных школах учились, в разных дворах Школу жизни проходили,да и слава Богу,у нас бы точно огребли,хорошего вечера!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:58
По моей информации последний сезон. А на следующий год в 40 летние проводы. А Торопу всего 20 лет ещё набирается.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:41, ред.
Вот вообще не понятно мне что и зачем происходит. А кто его нарёк перспективным хотя бы? Или цель просто у ЦСКА увести игрока? Мы теперь у ЦСКА уводим игроков как Зенит у нас увёл Соболева? Для демонстрации статуса и доминирования?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:35
Это хороший трансфер, но не лучший...
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:33
Акинфеев уступить и Торопу не торопится)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:31
Это его личные амбиции были. А реально уже года три стало ясно, что Тороп будет сменой Акинфееву. Ему всего 20 лет, а он уже5 лет на контракте в ЦСКА. Илюша видно это не понял из-за завышенных амбиций, взлелеяннных агентом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:29
Мой юный друг. Несколько ремарок. ЦСКА не имеет никакого отношения к армии, как и Динамо к полиции и Спартак в прокооперации. Далее. В 70-е годы . Такие переходы были и не один. Примеры. Амбарцумян - игрок сб. СССР перешел в ЦСКА , будучи воспитанником Спартака. Далее. Хтдиятуллин и Папаев тоже игроки сб. СССР перешли из Спартака в ЦСКА и ничего не произошло. Мой дружеский старческий совет. При написании текстов обращаться по возможности к историческим справкам. Конфузов меньше будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:22
ПомазАн и ПомазУн - это два разных вратаря. Оба играли за ЦСКА в разное время. ПомазАна зовут Евгений, а ПомазУна - Илья. Понятно?
shur
shur
вчера в 15:53, ред.
...Любимая Армия ростила,поила, поди в 28-семь и звание не ниже
капитана, ничего не свято, в семидесятые скажи кому на улице, можно было и огребсти ,чтобы кто то из ЦСКА в Спа или наоборот,
предательство,а щас по барабану...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:42
Помазан добился своего. Это его жизнь и работа)))
Futurista
Futurista
вчера в 15:41
Вот вам и встал в раму вместо Игоря)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:31
Менять шило на мыло: Селихов то получше вратарь будет. Зачем Спартаку это надо? Непонятно
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