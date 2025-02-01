1738412845

вчера, 15:27

Вратарь ЦСКА перейдёт в «Спартак» за 1,1 миллиона евро. С бонусами сумма может вырасти до 1,4 миллиона евро.

Напомним, Помазун — воспитанник ЦСКА . В текущем сезоне 28-летний россиянин участия не принимал.

Ранее «Спартак» покинул вратарь Александр Селихов.