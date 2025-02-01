Вратарь ЦСКА перейдёт в «Спартак»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перейдёт в «Спартак» за 1,1 миллиона евро. С бонусами сумма может вырасти до 1,4 миллиона евро.
Напомним, Помазун — воспитанник ЦСКА. В текущем сезоне 28-летний россиянин участия не принимал.
Ранее «Спартак» покинул вратарь Александр Селихов.
Помазун - второй вратарь???
ТВЁРДЫЙ второй???
Так у нас и Максименко-то на ПЕРВОГО не тянет...
Первым вратарём Помазуна сделать???
Как-то сомневаюсь, что ЭТО удачная мысль....
В общем, мне лично ничего не понятно с этим трансфером, хоть и давно о переходе СМИ гудели, и самого Помазуна от тренировок с основой ЦСКА отстранили именно за высказанное желание перейти в Спартак...
В общем - поживём увидим, придётся ли он к КБ двору...
Помазун - второй вратарь???
ТВЁРДЫЙ второй???
Так у нас и Максименко-то на ПЕРВОГО не тянет...
Первым вратарём Помазуна сделать???
Как-то сомневаюсь, что ЭТО удачная мысль....
В общем, мне лично ничего не понятно с этим трансфером, хоть и давно о переходе СМИ гудели, и самого Помазуна от тренировок с основой ЦСКА отстранили именно за высказанное желание перейти в Спартак...
В общем - поживём увидим, придётся ли он к КБ двору...