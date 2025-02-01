Вингер «Спартака» может продолжить карьеру в «Ростове»

«Ростов» может арендовать полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского до лета. Данная сделка произойдёт в том случае, если с «Химок» не снимут трансферный бан. Что касается возможного перехода Зиньковского в «Локомотив», то он маловероятен.
В текущем сезоне на счету 28-летнего левого вингера 7 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России, в которых он отметился тремя ассистами.
Ранее «Ростов» подписал молодого туркменского футболиста.
Думаю, его хотели продать в Химки, но на них запрет на регистрацию новых футболистов...
Думаю, его хотели продать в Химки, но на них запрет на регистрацию новых футболистов...