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Вингер «Спартака» может продолжить карьеру в «Ростове»

вчера, 11:33

«Ростов» может арендовать полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского до лета. Данная сделка произойдёт в том случае, если с «Химок» не снимут трансферный бан. Что касается возможного перехода Зиньковского в «Локомотив», то он маловероятен.

В текущем сезоне на счету 28-летнего левого вингера 7 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России, в которых он отметился тремя ассистами.

Ранее «Ростов» подписал молодого туркменского футболиста.

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 15:17
Меняю Зину на канистру бензину!
lotsman
lotsman
вчера в 11:43
Спартаку надо пристроить Зиньковского куда нибудь и желательно с выгодой, но никак не получается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:40
Типа дочернего клуба или филиала.
Думаю, его хотели продать в Химки, но на них запрет на регистрацию новых футболистов...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:39
Наверное по братски хотели его туда скинуть)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:36
Не знают куда пристроить. Тяжёлый случай...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:35
А Химки тут каким боком?
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