Вингер «Спартака» может продолжить карьеру в «Ростове»

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вчера, 11:33

«Ростов» может арендовать полузащитника «Спартака» до лета. Данная сделка произойдёт в том случае, если с «Химок» не снимут трансферный бан. Что касается возможного перехода Зиньковского в «Локомотив», то он маловероятен.

В текущем сезоне на счету 28-летнего левого вингера 7 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России, в которых он отметился тремя ассистами.

Ранее «Ростов» подписал молодого туркменского футболиста.