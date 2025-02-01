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Угальде отреагировал на информацию об интересе со стороны ПСЖ

вчера, 13:48

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сообщил, что не покинет «красно-белых» в текущее трансферное окно, несмотря на слухи об интересе со стороны ПСЖ.

Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке». До лета ещё много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу. Интерес ПСЖ? Я ничего не слышал об этом.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 18 матчей в РПЛ (15 голов и 3 ассиста) и 4 игры в Кубке России (один забитый мяч). Портал Transfermarkt оценивает костариканца в 15 миллионов евро.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:46
Берите Йовича за 4 ляма.. Норм вариант вместо Угальде-пока дают.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:33
Журналюги свою работу знают прекрасно))
Но парижане и вправду часто делают непонятные трансферы за немалые бабки)) и все для того, чтобы Лорьяны громить))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:24, ред.
Работа у них такая)...а скорее журналюги всех подряд рассматривают в ПСЖ)...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:10
Я бы даже сказал- до неприличия плохо и омерзительно лежит.)))
lotsman
lotsman
вчера в 14:21
Интерес интересом, а Угальде зарядился добыть чемпионство в составе Спартака. А там уже и интересы можно рассматривать, да и то, если будет предложение. А интерес, он и есть просто интерес.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:58
ПСЖ всех подряд рассматривает...
112910415
112910415
вчера в 13:54
ударно провести весну !
а там видно будет ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:53, ред.
Правильно, ведь интерес то он только на словах существует, словах тех кому выгодно из Лукойла побольше зарплатку выбить для Манфреда. А реально пока он нужен только Спартаку, да и сам Угальде наверняка не прочь взять с командой чемпионство которое опять очень плохо лежит, бери не хочу.
Гость
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