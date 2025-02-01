Угальде отреагировал на информацию об интересе со стороны ПСЖ

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вчера, 13:48

Нападающий «Спартака» сообщил, что не покинет «красно-белых» в текущее трансферное окно, несмотря на слухи об интересе со стороны ПСЖ .

Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке». До лета ещё много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу. Интерес ПСЖ ? Я ничего не слышал об этом.