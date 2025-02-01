Угальде отреагировал на информацию об интересе со стороны ПСЖ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сообщил, что не покинет «красно-белых» в текущее трансферное окно, несмотря на слухи об интересе со стороны ПСЖ.
Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке». До лета ещё много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу. Интерес ПСЖ? Я ничего не слышал об этом.
Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 18 матчей в РПЛ (15 голов и 3 ассиста) и 4 игры в Кубке России (один забитый мяч). Портал Transfermarkt оценивает костариканца в 15 миллионов евро.