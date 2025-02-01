В «Химках» заявили, что Гогуа и Глушаков уведомлены о расторжении договоров

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вчера, 20:24

В пресс‑службе «Химок» сообщили источнику о том, что защитник и полузащитник были уведомлены о расторжении контрактов.

1 февраля «Химки» объявили об уходе футболистов. Как рассказали «Матч ТВ» источники, знакомые с ситуацией, Глушакову никто не давал документы о расторжении контракта. Ранее о подобной ситуации с Гогуа сообщил его агент .