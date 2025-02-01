Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Химках» заявили, что Гогуа и Глушаков уведомлены о расторжении договоров

вчера, 20:24

В пресс‑службе «Химок» сообщили источнику о том, что защитник Седрик Гогуа и полузащитник Денис Глушаков были уведомлены о расторжении контрактов.

1 февраля «Химки» объявили об уходе футболистов. Как рассказали «Матч ТВ» источники, знакомые с ситуацией, Глушакову никто не давал документы о расторжении контракта. Ранее о подобной ситуации с Гогуа сообщил его агент Дмитрий Селюк.

Контракты с Гогуа и Глушаковым были расторгнуты в одностороннем порядке. Клуб воспользовался соответствующей опцией в трудовых соглашениях футболистов. Оба игрока были уведомлены об этом в соответствии с правилами расторжения договоров.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Химки» объявили об уходе Глушакова
Вчера, 18:05
Агент Гогуа: «Никаких бумаг о расторжении контракта Седрик не подписывал»
Вчера, 15:17
Официально«Химки» объявили об уходе защитника Гогуа
Вчера, 14:42
Официально«Барселона» продлила контракт с Гави
31 января
СлухиДе Брюйне принял решение остаться в «Манчестер Сити»
30 января
ОфициальноПедри продлил контракт с «Барселоной»
30 января Фото
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 22:44
Химки решили взлететь, ненужный баласт начали скидывать.
sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:39
Лучше промолчу! Единственное скажу что согласен с ребятами!Правила можно написать какие хочешь)))
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:37
Жк за флуд в теге "конкурс_прогнозов".
Флуд (в т.ч. в хэштегах), а именно обсуждение рекламы.
К тому же, редакция не имеет отношения к рекламе и тут мы ничем помочь не можем.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:26
Админы за что бан второму аку? За то что правду написал про рекламу которая мешает?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 