В «Химках» заявили, что Гогуа и Глушаков уведомлены о расторжении договоров

В пресс‑службе «Химок» сообщили источнику о том, что защитник Седрик Гогуа и полузащитник Денис Глушаков были уведомлены о расторжении контрактов.
1 февраля «Химки» объявили об уходе футболистов. Как рассказали «Матч ТВ» источники, знакомые с ситуацией, Глушакову никто не давал документы о расторжении контракта. Ранее о подобной ситуации с Гогуа сообщил его агент Дмитрий Селюк.
Контракты с Гогуа и Глушаковым были расторгнуты в одностороннем порядке. Клуб воспользовался соответствующей опцией в трудовых соглашениях футболистов. Оба игрока были уведомлены об этом в соответствии с правилами расторжения договоров.
Флуд (в т.ч. в хэштегах), а именно обсуждение рекламы.
К тому же, редакция не имеет отношения к рекламе и тут мы ничем помочь не можем.
Флуд (в т.ч. в хэштегах), а именно обсуждение рекламы.
К тому же, редакция не имеет отношения к рекламе и тут мы ничем помочь не можем.