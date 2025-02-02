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«Реал» в гостях уступил «Эспаньолу» в игре чемпионата Испании

сегодня, 00:57
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Эспаньол» одержал победу над «Реалом» в матче 22-го тура Ла Лиги (1:0).

Гол на 85-й минуте забил Карлос Ромеро.

«Эспаньол» занимает 17-е место в чемпионате Испании (23 очка). «Реал» лидирует (49 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:31
Бурные аплодисменты- Дорогому Леониду Ильичу!!!!!!!)))
Супер, Олег, супер!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:28
Доклад окончен, больше не ждите.)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:26
Всматриваясь иногда в звёздное небо, с чёткой, геометрической расстановкой звёзд, понимаешь, что только там группа "светил", может представлять из себя цельную, законченную картину.
Подобие на планете Земля, различные вариации на эту тему, наверное невозможны....)
Эта наглая, черепашья морда не хочет играть в полную силу!
Куда смотрит мама этого пижона?
Венчик тоже бегает и думает о бабах....)
Эгоист Беллингем... Да шёл бы ты в оппу!)
Нет, Эспаньолу уважуха - бойцы, но....
Если папа Карло не способен приструнить и управлять этими звёздами, то надо или их или его!
Огорчён. Негодяи. Так нельзя относится к болельщикам и своему тренеру.
Мерзавцы.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:00
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 13:00
    ))))). Ну с тобой так, как я и думал... Вопросов больше не имею. 😁😁
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:32
    По игрокам. У каждого игрока, даже выдающегося, при желании всегда можно найти в игре минусы: не так обработал мяч, неточно отдал пас, неточно пробил по воротам; не открылся, когда это было надо, и т.д., и т.п. Причём в каждом матче. Идеальных действий просто не может быть НИ у КОГО. Наверняка, и в прошедшей игре футболисты совершали индивидуальные ошибки, о чём вы пишете. Но разве речь об этом ? Я говорил о запредельном настрое всех без исключения футболистов "Реала", которые хотели выиграть и желали победы.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 11:42, ред.
    "...Буквально все игроки, в том числе и критикуемые пользователями, сыграли на "отлично", показав лучшие качества..."

    Юрий.
    Коль уж ты не согласен с мнением пользователей вкупе (и с моим, в частности), то давай-ка тут не обобщай, а говори конкретно - персонально по игрокам...

    Итак Вини. Чем он был хорош ? На какой минуте? Какое супер-пупер действие совершил, что у всех у нас педантов-критиканов тут глаз замылился ? Не..., ну если скажешь предметно - по ситуации, возьму свои слова обратно при всех. Я умею признавать свою близорукость..., тем более тогда, когда смотрел матч, сидя на диване в субботу ..., под хороший выпивон/закусон (был грех - каюсь).

    Едем дальше. Беллингем. Где блистал и в качестве кого ? Кому отдавал/раздавал передачи, где обострял ?

    Модрич. Чё ? Привоз в свои ворота единственной голевой контратаки за 20 минут на поле - это игра на отлично ? Мож я чёнить не понимаю, канеш..., просвети и по хорвату, плиз...

    P.S. И да. Почему у тебя слово "отлично" в кавычках, ежли тебя бланкос вчера радовали в полном составе ?

    PP.SS. Как по мне..., так только Вальверде у сливочных отыграл так , как положено, хотя ирония Судьбы в том, что от лучшего в составе бланкос мяч отрекошетил в рамку Куртуа...
    Ironigor
    Ironigor ответ R. Carlos (раскрыть)
    сегодня в 11:27
    Зидана и только Зидана.
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:27
    у Эспаньола натуральное счастье !
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 11:24
    Приветище, Дорогой!!!
    Вероятно ты прав, но вчера, несмотря на все перечисленные тобой подлости и мерзости соперника, Реал обязан был побеждать. И сейчас ещё ничего не потеряно, Реал впереди, а в соперничество Барселоны я не верю. Не похожа эта команда на долгоиграющего соперника- марафонца...
    Тебе, Дружище, и всем болельщикам Реала- выдержки, терпения и Удачи!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ Кьянти (раскрыть)
    сегодня в 10:57
    Нет. Виноват Анчелотти. Он обязан видеть такие моменты и вовремя принимать решения.
    Если и ошибся игрок, то остальные где были? Поэтому, виноваты игроки в пропушенном голе, а в целом тренер, у которого есть молодые игроки, но хочет выехать по старой памяти на опыте игрока, которому следует закончить карьеру или переходить в СА развлекать местных бедуинов.
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    сегодня в 10:51
    Эспаньол выстрадал и заслуженно выиграл игру. Молодцы! Смысла для них нет играть в атакующий футбол с быстрыми игроками сливочных. Анчи, конечно же главный виновник поражения! С такими игроками не может выстроить системную и качественную игру, что на руку конкурентам.
    После двух матчей с МС, сливочные могут ещё удивить и подарить очки прямым конкурентам, из-за так называемой "усталости".
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 10:43
    Ознакомился с лучшими комментариями. Если коротко, ни с одним из них не согласен. "Реал" продемонстрировал всю свою мощь. Буквально все игроки, в том числе и критикуемые пользователями, сыграли на "отлично", показав лучшие качества. Такого подавляющего преимущества одной команды над другой я давненько не видал, но... многих смутило отсутствие голов в ворота "Эспаньола", именно по этой причине королевский клуб подвергся уничтожающей критике со стороны моих оппонентов. Но господа ! Не всегда же всё должно залетать, в том числе по желанию самих футболистов, болельщиков и пользователей сайта. Вот и в этот раз не "залетело". Что ж, бывает. И ранее бывало неоднократно, и не только у "Реала". Программа дала сбой, ребята не забили. Это жизнь. Футбольная. Или кто-то из вас думает, что мужики не хотели выиграть ?...
    Давайте порадуемся за "Эспаньол", его футболистов и болельщиков. Такой радости на их лицах я давно не видал. Ночь для них была бессонной. В этом я не сомневаюсь.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 10:15
    барселона еще поборется за второе место с реалом
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 10:13
    вратарь Эспаньела столько сейвов в конце сделал
    R. Carlos
    R. Carlos ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 09:51
    Кого вместо Анчелотти предлагаете ?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 09:40, ред.
    Смысл равнять автобус Эспаньола с открытым для атак МанСити ? С англичанами так муторно в нападении не будет..., весь вопрос лишь в том, кто из этих команд в обороне себе больше напривозит.
    Niagara
    Niagara
    сегодня в 09:01
    спасибо Эспаньолу за победу
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 09:00, ред.
    ...привет Витя! Всё так и есть,единственное, что хочется добавить(хотя у вас там глубокое утро),
    футболом со стороны каталонцев это зрелище не назовёшь! И вот что, а Я возьму их и похвалю,так
    не скрывая свои зацепы,подножки,прихватки,удары по всем частям тела, не играет никто в Ла Лиге,рэспект ребятушкам,за гниль всевозможную! В итоге: Мбаппе - наше "светлое будущее, Вини-
    опять застрял в галактиках, Джуд,теня на себя одеяло явно не справляется, Вальверде -ударную ногу дома забыл, Рюдегер подвёл перед МанСити, а
    старина Модрич голешник привёз,с него всё как говорится голевая свадьба и началась ....! Доброго утречка, Минхерц!
    Amiralla
    Amiralla
    сегодня в 08:51
    Спасибо Реал!
    Бот зануда
    Бот зануда
    сегодня в 08:20


    В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


    Кьянти
    Кьянти
    сегодня в 07:48
    Гол привёз Модрич после крайне отвратительной подачи со штрафного. Прямо на голову игроку Эспаньола, который вынес мячи началась контратака. В конце матча Лука ещё раз подавал с перспективной точки и тоже не смог голову соперника перебросить. Зачем его вместо Себалы выпустили
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 07:17
    Всё понятно Реал поддерживает интригу в Чемпионате как бы не доигрались
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 06:20
    Нежданный подарок от эспаньола. Надо сократить отставание. Уверен. Реал ещё проиграет.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ HeavenCanWait (раскрыть)
    сегодня в 05:50
    Ты пере путал. Балласт это Месси👎 как избавелись от него разгрузили зарплатный ведамость и спасли клуб от банкротства а Рон и Винни это топ.👍 Раньше Роналду был лидер Реала а теперь это Винисиус самый важный и ценный игрок, он решает в важных матчах и пренес клубу уже не мало трофеев а пренесет еще больше.🏆 Перес не дурак продовать его!! Все поражения Реала связаны с Анчелотти он не делает замены не делает выводы из своих ошибок а повтаряет их. Его время прошло. Пора с ним по прощатся!! 🖐
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:15
    лидер решил дать шанс Барселоне
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 05:13
    Ну вот после таких поражений уже не кажется что у Барсы все потеряно
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 04:48
    сегодня случилась неприятность, бывает...
    ABir
    ABir
    сегодня в 04:00
    Кто бы до матча мог подумать, что земляки Барселоны так подгадят Реалу. Но Эспаньолу очки были нужнее, они в шаге от вылета в отличие от звездных миллионеров из Мадрида.
    xg5kpsg2575d
    xg5kpsg2575d
    сегодня в 03:43
    Мне тут после жеребьёвки ЛЧ доказывали, что у МС просто нет шанса против великолепной атаки Реала, которая набрала ход и порвёт любого.
    Да после матча с аутсайдером Эспаньолом походу эти доказательства стали ещё мощнее.
    Гость
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