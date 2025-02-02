«Реал» в гостях уступил «Эспаньолу» в игре чемпионата Испании

«Эспаньол» одержал победу над «Реалом» в матче 22-го тура Ла Лиги (1:0).
Гол на 85-й минуте забил Карлос Ромеро.
«Эспаньол» занимает 17-е место в чемпионате Испании (23 очка). «Реал» лидирует (49 баллов).
«Эспаньол» одержал победу над «Реалом» в матче 22-го тура Ла Лиги (1:0).
Гол на 85-й минуте забил Карлос Ромеро.
«Эспаньол» занимает 17-е место в чемпионате Испании (23 очка). «Реал» лидирует (49 баллов).
В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.
В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.
Не идет игра у Мбаппе, Беллингема, Вини (второй тайм) - ну и пусть играют до финального свистка, все ок.
Эспаньол, конечно, молодцы, но я вас умоляю. Никаких сверхзадач им и не пришлось решать.
Мбаппе второй матч подряд - что это вообще. Весь первый тайм не мог буквально ничего.
Что тут комментировать. Приехали хрен знает зачем, совершенно не подготовленные (о боже мой, команда с 18 места будет обороняться в 11 человек, это так неожиданно).
Поражения - это нормально. Но без плана на игру - это позор. Анчелотти в этом сезоне порядком надоел.
На месте Гвардиолы, сел бы в оборону. Все равно расчет будет только на индивидуальные действия.
Не идет игра у Мбаппе, Беллингема, Вини (второй тайм) - ну и пусть играют до финального свистка, все ок.
Эспаньол, конечно, молодцы, но я вас умоляю. Никаких сверхзадач им и не пришлось решать.
Мбаппе второй матч подряд - что это вообще. Весь первый тайм не мог буквально ничего.
Что тут комментировать. Приехали хрен знает зачем, совершенно не подготовленные (о боже мой, команда с 18 места будет обороняться в 11 человек, это так неожиданно).
Поражения - это нормально. Но без плана на игру - это позор. Анчелотти в этом сезоне порядком надоел.
На месте Гвардиолы, сел бы в оборону. Все равно расчет будет только на индивидуальные действия.
Бразильский даун ("жертва расового гнёта") как играл один, так и продолжает. Губищу выпятил, глаза вылупил, морду в пол и прёт, пока на ж*опу дефы Эспаньола не посадят..., а как посадят, сразу к судье - "мама, меня ударили по яйкам!" (facepalm).
Ну и Карло сегодня "хорош": опять Диаз на лавке, а не в старте..., ну а замена Себальоса, когда Реал практически додавил Эспу, так и вовсе глупейшее решение.
P.S. Сегодня все звёзды для РМ "сошлись": лоханулись как полевые, так и их тренер.
Бразильский даун ("жертва расового гнёта") как играл один, так и продолжает. Губищу выпятил, глаза вылупил, морду в пол и прёт, пока на ж*опу дефы Эспаньола не посадят..., а как посадят, сразу к судье - "мама, меня ударили по яйкам!" (facepalm).
Ну и Карло сегодня "хорош": опять Диаз на лавке, а не в старте..., ну а замена Себальоса, когда Реал практически додавил Эспу, так и вовсе глупейшее решение.
P.S. Сегодня все звёзды для РМ "сошлись": лоханулись как полевые, так и их тренер.