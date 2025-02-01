«Монако» выиграл у «Осера». Головин отыграл один тайм

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вчера, 23:09

«Монако» одержал победу над «Осером» в матче 20-го тура чемпионата Франции (4:2).

На 35-й минуте монегаски вышли вперёд усилиями Тило Керера. Синали Диоманде на 38-й сравнял счёт. На 45+6-й гости повели — пенальти реализовал Жубал. Мика Бирет на 58-й восстановил равенство, на 63-й сделал дубль, а на 66-й — хет-трик.

Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 46-й на нападающего Бреля Эмболо. Результативными действиями он не отметился.

«Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 (37 очков). «Осер» идёт 11-м (23 балла).