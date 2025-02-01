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«Монако» выиграл у «Осера». Головин отыграл один тайм

вчера, 23:09
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако4 : 2Логотип футбольный клуб ОсерОсерМатч завершен

«Монако» одержал победу над «Осером» в матче 20-го тура чемпионата Франции (4:2).

На 35-й минуте монегаски вышли вперёд усилиями Тило Керера. Синали Диоманде на 38-й сравнял счёт. На 45+6-й гости повели — пенальти реализовал Жубал. Мика Бирет на 58-й восстановил равенство, на 63-й сделал дубль, а на 66-й — хет-трик.

Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 46-й на нападающего Бреля Эмболо. Результативными действиями он не отметился.

«Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 (37 очков). «Осер» идёт 11-м (23 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:49
забивной парень взял игру на себя !
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:55
Приветствую Вас, Володя!
Да Арсенал практически всегда плохо продавал своих игроков, как молодых, так и лидеров! Бирета отдали в аренду Штурму, после чего те выкупили его за пару лямов, благо, что прописали процент с перепродажи игрока
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:19
Приветствую Саркис!Надо было хоть с опцией обратного выкупа прродать!Упущение однако!
A.S.A
A.S.A ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:31
Вполне возможно, что через годик другой, монегаски хорошо заработают, перепродав его...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:21
А для Монако находка!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:19
Воспитанник Арсенала сделал хет-трик за 8 минут, выйдя на замену во втором тайме, браво Бирет!!! Артета не дал шанса парню, а теперь страдаем, ищем форварда)))
Удачи тебе, Мика!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
Головина с победой Монако!
Гость
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