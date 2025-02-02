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«Байер» переиграл «Хоффенхайм» в поединке Бундеслиги

вчера, 21:34
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)3 : 1Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Байер» выиграл у «Хоффенхайма» в 20-м туре Бундеслиги (3:1).

Виктор Бонифац вывел «аспириновых» вперед на 15-й минуте, Джереми Фримпонг удвоил преимущество команды на 19-й, а на 51-й отличился Патрик Шик. Гифт Орбан на 62-й отыграл один из мячей.

На 61-й у команды из Леверкузена за вторую желтую карточку с поля был удален Алехандро Гримальдо.

После этой игры «Байер» идет на 2-м месте (45 очков), «Хоффенхайм» находится на 15-й строчке (18 баллов).

В другой встрече «Бавария» выиграла у «Хольштайна».

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 22:20
Аптекарей с победой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:39
Бонифац вернулся и сразу гол забил!) С победой Байер
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:37
Байер провёл ударный старт , ну а дальше дело техники...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:35
Байер не отказывается от борьбы за чемпионство
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