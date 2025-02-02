«Байер» переиграл «Хоффенхайм» в поединке Бундеслиги

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вчера, 21:34

«Байер» выиграл у «Хоффенхайма» в 20-м туре Бундеслиги (3:1).

Виктор Бонифац вывел «аспириновых» вперед на 15-й минуте, Джереми Фримпонг удвоил преимущество команды на 19-й, а на 51-й отличился Патрик Шик. Гифт Орбан на 62-й отыграл один из мячей.

На 61-й у команды из Леверкузена за вторую желтую карточку с поля был удален Алехандро Гримальдо.

После этой игры «Байер» идет на 2-м месте (45 очков), «Хоффенхайм» находится на 15-й строчке (18 баллов).

В другой встрече «Бавария» выиграла у «Хольштайна».